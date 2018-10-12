Kemal Sunal'ın  'Propaganda'sı 6'ncı kez bilirkişiye gitti

Hayati ARIGAN /İSTANBUL() - TÜRK sinemasının unutulmaz ismi Kemal Sunal'ın çocukları Ali ve Ezo Sunal ile eşi Gülderen Sunal'ın 'Propaganda' filminden kaynaklanan telif haklarını talep ettikleri dava, bilirkişi çıkmazına girdi. Sunal Ailesi ve yapımcı firma gelen bilirkişi raporlarına karşılıklı itiraz edince dava dosyası 6'ncı kez bilirkişiye gönderildi.

Plato Film tarafından 1999 yılında çekilen Propaganda filminin başrol oyuncusu Kemal Sunal, o tarihte yapımcıyla oyunculuk sözleşmesi imzaladı. Sözleşmede Sunal'ın filmin hasılat geliri üzerinden 500 bin kişiye kadar yüzde 10, 500 binin üzerinden sonra ise yüzde 3 pay alması yer aldı. Ayrıca sözleşmede Kemal Sunal'ın filmin diğer gelirlerinden yüzde 10 pay alması da imza altına alındı.



BABALARININ HAKLARINI İSTEDİLER

Usta oyuncunun 3 Temmuz 2009'da hayatını kaybetmesinin ardından çocukları Ali ve Ezo ile eşi Gülderen Sunal, Plato Filme dava açarak, filmin gelirinden haklarını istedi. Ancak Sunal Ailesi'ne ödenmesi gerek miktar bir türlü hesaplanamadı. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada alınan 4'üncü bilirkişi raporunda filmi bir milyon 239 bin kişinin izlediği, bir milyon 380 bin TL gişe hasılatı yapıldığı anlatılarak, Sunal ailesine yaklaşık 15 bin TL ödenmesi gerektiği bildirildi. Ailenin avukatı rapora itiraz ederek yeniden bilirkişi raporu alınmasını talep etti. Bunun üzerine 5'nci kez bilirkişi raporu alındı. Bu raporda ise filmin yurt içi ve yurt dışı televizyon satış gelirinden Kemal Sunal'ın 40 bin dolar, CD ve DVD satışından da 18 bin 375 TL alacağı olduğu bildirildi.



RAPORLAR TARAFLARI MEMNUN ETMEDİ

Son duruşmada ise Sunal Ailesi ve Plato Film'i avukatları temsil etti. Plato Film'in avukatı, bilirkişilerin tahmin ve varsayımlara göre hesaplama yaptığını iddia etti. İncelemelerin denetime tabi olmadığını ileri süren avukat, gelen 5'inci raporu kabul etmediklerini söyleyerek, yeniden rapor alınmasını istedi. Mahkeme de dosyanın 6'ıncı kez bilirkişiye gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

