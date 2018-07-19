Kediye Tecavüz Davasında Sanıktan ‘Hadımlık’ Talebi

İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmaya, İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi, Hayvanlara Adalet Derneği, Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği, Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu, Hayvan Hakları ve Etiği Derneği temsilcileri ile yavru kedinin sahibi Rafet Altınkaynak ve çok sayıda avukat katıldı. Sanık Bilal Ç, tutuklu bulunduğu cezaevinden duruşmaya Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile bağlandı.

“KESTİRİP ATARIM”

Sanık Bilal Ç., olay günü 3 şişe votka içtiğini ve hiçbir şey hatırlamadığını söyledi. İddiaların hatırlatılması üzerine ise Bilal Ç., “Bugüne kadar böyle bir şey yaptığımı kanıtlasınlar, kestirip atacağım” diyerek hadım edilmeye razı olduğunu ifade etti. Bunun üzerine söz alan yavru kedinin sahibi Rafet Altınkaynak ise, sanığı kediye tecavüz ederken gördüğünü söyledi. Altınkaynak, “O zaman söylemeye utanmıştım ama eve girdiğimde kedi bu şahsın kucağındaydı. Beni görünce kediyi elinden attı. Kedinin cinsel organından kan akıyordu” dedi.

EVİNDE ÇOCUK PORNOSU BULUNDUĞU İDDİA EDİLDİ

Rafet Altınkaynak olaydan sonra kriminal polisin inceleme yaptığı sırada evde çocuk pornosu CD’lerinin bulunduğunu ileri sürdü. Altınkaynak ayrıca sanığın mahallede kötü bir üne sahip olduğunu, bazı zamanlar mahalle bakallına giderek çocuklara şeker aldığını ya da çocuklara vermek üzere para bozdurdurduğunun mahalleli tarafından bilindiğini söyledi. Söz konusu iddiaların sorulması üzerine sanık Bilal Ç., camiden eve giderken beyaz bir poşet içinde bulduğu CD’lerin dini içerikli olduğunu zannederek izlediğini, söz konusu porno filmlerin de bunların arasından çıktığını iddia etti.

SANIĞIN GÜLÜMSEMESİ HAKİMİN DE TEPKİSİNİ ÇEKTİ

Müşteki Altınkaynak ve bazı izleyicilerin zaman zaman gözyaşı döktükleri, sanığın ise kendi kendine güldüğü görüldü. Mahkeme hakimi, müştekinin konuştuğu anlarda sanığın gülümsemesine tepki gösterdi. Daha sonra söz alan müşteki avukatları sanığın ifadesinde sürekli alkollü olduğunu söyleyerek suçtan kurtulmaya çalıştığını, bu nedenle itibar edilmemesini ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

“VERİLECEK CEZA ÖRNEK OLUR”

Duruşmanın ardından basın mensuplarına konuşan Altınkaynak sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesinin sevindirici olduğunu belirterek, “Bu davanın sonucunda bu arkadaşın ceza almasını istiyoruz. İnşallah istediğimiz gibi sonuçlanır bu da topluma örnek olur” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2018, 16:42