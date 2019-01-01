KDK, avukatların 'sigara' şikayetini incelemeye aldı

KAMU Denetçiliği Kurumu (KDK), Mardin Adliyesi'ndeki avukatlar odasında yasak olmasına rağmen sigara içildiğini belirterek başvuruda bulunan avukatların şikayetini incelemeye aldı.

Mardin Barosu'na kayıtlı bazı avukatlar, KDK'ya başvurarak, Mardin Adliyesi’ndeki 'Avukatlar Odası'nda kanuna aykırı olarak sigara içildiğini, sürekli 'duman altı' olan odanın sigara içme odası haline getirildiğini ve sigara içmeyen avukatların odayı kullanamadığını belirtti. Avukatlar, daha önce konuyu idareye ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) bildirdiklerini, CİMER'in Cumhuriyet Başsavcılığı'na konuyu iletmesine rağmen de sorunun çözülmediğini bildirdi. "Artık sadece avukatlar değil tüm adliye personeli odada sigara içiyor" diyen avukatlar, adaletin savunucusu olan meslektaşlarının sigara içme yasağına uyarak topluma örnek olmaları gerektiğini belirtti.

KDK, şikayetçi avukatların başvurusu üzerine konunun incelemeye alındığını açıkladı.

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