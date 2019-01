Kazaya müdahale ederken şehit olan polis memuruna son görev

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, hasarlı trafik kazası sonrası yola güvenlik önlemi için duba koymak istediği sırada minibüsün çarpmasıyla şehit olan 6 aylık polis memuru Tahir Kaltar (27) için tören düzenlendi. Ailenin büyük acı yaşadığı törende şehit polis memuru için meslektaşları da gözyaşı döktü. "Tahir canım yavrum, kara gözlü kuzum, kınalı kuzum, ben yataydım" diyen anne Suna Kaltar'a İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ve eşi Nükhet Aşkın, destek oldu.

İzmir - Aydın karayolunun Ödemiş Köprüsü yakınlarında dün yaşanan kazada, iki otomobil çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine giden Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli trafik polisi Tahir Kaltar, güvenlik önlemi almak için yola duba koymak istedi. Bu sırada, mermer ticareti yapan Hüseyin Uzun, 35 COM 58 plakalı minibüsüyle, polis memuruna çarptı. Savrulan Tahir Kaltar, 10 metre yüksekliğindeki köprüden düşüp ağır yaralandı, kaldırıldığı Torbalı Devlet Hastanesi'nde de şehit oldu.

EMNİYET MÜDÜRÜ VE EŞİ ACILI AİLEYİ YALNIZ BIRAKMADI

İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından şehit polis memurunun cenazesi, Torbalı'ya götürüldü. Burada da görev yaptığı Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde bir tören düzenlendi. Törende şehit polisin acısı ailesinden annesi Suna Kaltar, polis memuru olan ağabeyi Rıdvan Kaltar, kardeşi Sinan Kaltar ile yakınları, taziyeleri kabul etti. Geçen hafta KOAH rahatsızlığından dolayı özel hastanede ameliyat olan ve acı haberi Aydın'ın Söke ilçesinde öğrenen baba Ziyaettin Kaltar'ın ise ambulans uçakla Erzurum'a gönderildiği öğrenildi. Aileyi, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Torbalı Belediye Başkanı AK Parti'li Adnan Yaşar Görmez ile şehit polisin meslektaşları yalnız bırakmadı. Cenaze töreni boyunca oğlunun tabutuna kapanan, fotoğrafını öpen "Tahir canım yavrum, kara gözlü kuzum, kınalı kuzum, ben yataydım. Beni niye yalnız bıraktın" sözleriyle acısını dile getiren anne Suna Kaltar'a, Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ve eşi Nükhet Aşkın, destek oldu. Nükhet Aşkın, anne Suna Kaltar'ı tören boyunca yalnız bırakmadı.

HAYATININ VE MESLEĞİNİN BAHARINDAYDI

Cenaze töreninde şehit polis memuru için Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın konuştu. Polis memurunun daha hayatının ve mesleğinin başında olduğunu söyleyen Hüseyin Aşkın, "Tahir Kaltar'ı dün şehit verdik. Torbalı şehir merkezinde meydana gelen trafik kazasına müdahale etmek için ekip arkadaşıyla birlikte olay yerine gitmişti. Dün çok yağış vardı ve bundan dolayı yollar kaygandı. Bir an önce kazaya müdahale etmek için, başka can kaybı ve mal kaybı olmasın diye olay yerine gittiler. Polis kardeşimiz yol güvenliği alıyordu, bu sırada hızla gelen minibüs Tahir kardeşimize çarptı. Hemen hastaneye intikal ettirdik. Ama tüm müdahalelere rağmen şehit verdik, kurtaramadık. Acımız çok büyük ama biz biliyoruz ki şehadet çok yüce bir makamdır. Tahir kardeşimiz vatan sevgilisi ile dolu bir kardeşinizdi. Tahir kardeşimizin kederli ailesine sabırlar diliyorum, bütün şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum. Rabbim bir daha bu millete şehit acısı yaşatmasın. Mekanın cennet olsun şehidim" dedi.

Duaların okunmasından sonra şehit polis memurunun Türk bayrağına sarılı tabutunu meslektaşları omuzlarına aldı. Üzerine karanfiller atılan şehit polisin cenazesi, tören yürüyüşünün ardından toprağa verilmek üzere memleketi Erzurum'a gönderildi. Şehit polis memuru Tahir Kaltar için yarın Erzurum'un Köprüköy ilçesinde öğle namazında tören düzenleneceği açıklandı.

SÜRÜCÜ SUSMA HAKKINI KULLANDI

Bu arada kazayla ilgili bir yandan da adli soruşturma sürdürüldü. Kazada polis memurunun şehit olmasına neden olan sürücü Hüseyin Uzun'un, emniyetteki sorgusunda susma hakkını kullandığı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.



