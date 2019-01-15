Kazaya karışan araçlarına binmeyen kadını evine polis bıraktı

DENİZLİ'de, kar yağışı sonrası kayganlaşan yolda bir minibüs otomobile arkadan çarptı, kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Karayolları ve trafik ekiplerinin yardımıyla şarampole kayan araçlar tekrar yola çıkarılırken, minibüsün arkadan çarptığı otomobilde bulunan Gülizar Kundakçı, eşi Ahmet Kundakçı'nın kullandığı araca binmek istemedi. Polis ekipleri, Kundakçı'yı ekip otosuyla evine kadar götürdü.Denizli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Denizli- Antalya karayolunun çeşitli bölümlerinde ulaşımda yaşanan sıkıntılar sürüyor. Kazıkbeli Geçidi'nin bir bölümünde buzlanma yaşanırken, maddi hasarlı kazalar meydana geldi. İzmir'den Antalya'daki bir yakının cenazesine giden, içinde Suriye uyruklu 6 kişinin bulunduğu, 63 MF 044 plakalı minibüsün sürücüsü Ahmed Aiman, bugün saat 14.00 sıralarında, Kazıkbeli Geçidi'nde direksiyon hakimiyetini yitirdi. Önünde ilerleyen Ahmet Kundakçı yönetimindeki 20 B 9029 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın ardından otomobil ve minibüs şarampole kaydı. Kazada kimse yaralanmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Karayolları ve trafik ekiplerinin yardımıyla şarampoldeki araçlar kurtarıldı.Eşinin kullandığı otomobilde bulunan Gülizar Kundakçı, "Biz yolda ilerliyorduk. Arkamızdan gelen minibüs bize çarptı. Çok korktum. Otomobilimizi kurtaran görevlilere teşekkür ederim" dedi. Ahmed Aiman ise cenazeye giderken kazanın meydana geldiğini söyledi.Otomobillerinin şarampolden çıkarılmasından sonra eşinin kullandığı araca binmek istemeyen Gülizar Kundakçı, polis aracına bindirilerek, Serinhisar ilçesindeki evine bırakıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.YOL SÜRÜCÜLERİ ZORLADIÖte yandan yoğun kar yağışının hakim olduğu yolda ilerleyemeyen TIR şoförü Coşkun Akça, "Serinhisar'dan Denizli'ye doğru gidiyorduk. Yağış şiddetlenince yolda kaldık. Yolun durumu iyiydi. Ne olduysa 1 saat içerisinde oldu. Biz de rampayı çıkamadık. Burada kaldık" dedi.

FOTOĞRAFLI