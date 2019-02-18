Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR,(Konya)()-ADANA'da geçirdiği trafik kazası sonucu tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Öztunç, memleketi Konya'nın Seydişehir ilçesinde toprağa verildi.
Uzman Çavuş Mustafa Öztunç'un cenazesi önce, Seydişehir'deki baba evine getirilerek helallik alındı. Ardından Muallimhane Camii’ne getirildi. Cenaze namazına Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan, Bozkır Kaymakamı Oltan Bayraktar, Seydişepir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, ailesi ve yakınları katıldı.
Öztunç'un cenazesi, cenaze namazının ardından Akyol Mezarlığı'na defnedildi.
Kazada yaşamını yitiren Uzman Çavuş toprağa verildi
Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR,(Konya)()-ADANA'da geçirdiği trafik kazası sonucu tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Öztunç, memleketi Konya'nın Seydişehir ilçesinde toprağa verildi. Uzman Çavuş Mustafa...
Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR,(Konya)()-ADANA'da geçirdiği trafik kazası sonucu tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Öztunç, memleketi Konya'nın Seydişehir ilçesinde toprağa verildi.