Kazada yaralanan diş hekimi hatalı müdahale sonrası komaya girdi iddiası (2)

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İNCELEME BAŞLATTI

Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, Alanya'da geçirdiği trafik kazasının ardından hatalı müdahale sonrası komaya girdiği iddia edilen diş hekimi Gamze Uğurlu Urhan'ın durumuyla ilgili inceleme başlattıklarını söyledi. Ünal Hülür, Gamze Uğurlu Urhan'ın tedavi süreciyle ilgili Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Alanya Başkent Hastanesi ve Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ndeki dosyaları incelemeye aldıklarını açıkladı.