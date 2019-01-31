Kazada ölen üniversiteli Dilay, son yolculuğa uğurlandı

Davut CAN/İZMİR, () - AYDIN'ın Çine ilçesinde, otomobilden inip, yolun karşısına geçmek isterken, önce minibüsün ardından otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybeden Dilay Ketboğa (21), İzmir'in Buca ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kaza, dün saat 06.00 sıralarında, Aydın- Muğla yolu Çaltı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Aydın yönünden gelen Ö.K. yönetimindeki 35 P 0171 plakalı otomobilden yol kenarında inen Dilay Ketboğa, karşıya geçmek istedi. Bu sırada karşı yönden gelen E.H.'nin kullandığı 48 NV 425 plakalı minibüs, Ketboğa'ya çarptı. Savrulup, yola düşen Ketboğa'nın üzerinden yine Aydın yönüne giden M.E.G. yönetimindeki 09 LC 488 plakalı otomobil geçti. İhbar üzerine, kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde, sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Dilay Ketboğa'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye İşletme Fakültesi'nde Turizm İşletmeciliği Bölümü'nde okuduğu belirtilen Dilay Ketboğa için İzmir'in Buca ilçesinde bugün cenaze töreni düzenlendi. Kırıklar Mahallesi Camii'nde, öğle vakti kılınan cenaze namazına, anne Dilek Ketboğa ve akrabalarının yanı sıra çok sayıda kişi katıldı. Annesi ve teyzeleri, Dilay için tabutunun başında uzun süre gözyaşı döktü. Geçen yıl babasını kaybettiği öğrenilen Dilay Ketboğa'nın cenazesi, kılınan namazın ardından Kırıklar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan kaza sonrası gözaltına alınan sürücüler Ö.K., E.H. ve M.E.G., jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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