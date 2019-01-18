Kazada beli kırılan Yusuf, karnesini hastanede aldı

SİVAS'ın Şarkışla ilçesinde yaklaşık 5 ay önce geçirdiği trafik kazası sonrası beli kırılan ve hastaneye gelen öğretmenlerin ders verdiği Yusuf Gültekin (17), karnesini İl Milli Eğitim Müdürünün elinden aldı.

Şarkışla'da yaşayan Müslüm-Emine Gültekin çiftinin 3 çocuğundan Yusuf, 7 Ağustos'ta bindiği traktörün römorkundan düştü. Römorkun tekerinin üzerinden geçmesiyle beli kırılan Yusuf, Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi Fizik Tedavi Bölümü'nde tedaviye alındı. Rahatsızlığı nedeniyle Şarkışla Lisesi'ne devam edemeyen Yusuf'a hastanede eğitim verilmeye başlandı. Kent merkezindeki Kongre Anadolu Lisesi'nde edebiyat öğretmeni Canan Yüceyurt ve fizik öğretmeni Bircan Çelik hafta içi her gün hastaneye gelerek Yusuf'un derslerine devam etmesini sağladı.

Hastanede aldığı eğitimle ilk yarıyılı tamamlayan Yusuf Gültekin'e bugün karnesini İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı verdi. Karne sevincini hasta yatağında yaşayan Yusuf'e ayrıca onur belgesi de verildi.

Sivas'ta toplam 75 öğrenciye evde eğitim verildiğini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, "2018-2019 eğitim yılında Sivas'ta yaklaşık 130 bin öğrencimiz ve 9 bin öğretmenimiz bugün kazasız belasız birinci eğitim öğretim dönemini sona erdirdi. Bugün hastanede Yusuf'umuzu ziyarete geldik. Yusuf, Ağustos ayında bir kaza geçirmişti. Normalde Şarkışla'daydı, yalnız biz Şarkışla'da hastanede eğitim veremediğimiz için Kongre Anadolu Lisesi'ne kaydını yaptık. Oradan da Yusuf'umuza iki tane vefakâr, cefakâr öğretmen arkadaşımızla beraber sağ olsunlar burada eğitimine devam ettirdik. Yusuf tabii derslerinde gayet başarılı, aynı zamanda onur belgesiyle de kendisini taltif ettik bugün. Geçmiş olsun diyorum, Yusuf gayet başarılı bir öğrenci, ümit ediyorum ikinci dönemin sonunda inşallah karnesini kendi okulunda vereceğiz. Devlet olarak her zaman, yeter ki eğitim istensin, biz çocuklarımızın yanındayız" dedi.

Hastaneye giderek Yusuf'a ders veren edebiyat öğretmeni Canan Yüceyurt ise "Öğrencimize hastanede eğitim verdik. Bire bir eğitim verdik. Okula göre bazı zorluklar oldu ama öğrencim açısından neyi öğrenip neyi öğrenemediğini görebiliyorduk. Yusuf çok azimli. Hasta olmasına rağmen ne anlattıysam hemen anladı" diye konuştu.

Yusuf Gültekin ise kendisini hastanede ziyarete gelerek karnesini veren İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı'ya ve öğretmenlerine teşekkür etti.



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