Kaza yapan sürücüye yardım etmek isterken, otomobil çarpınca öldü

KIRŞEHİR'de yaşayan ve aracını satmak için yola çıkan Cuma İçli (27), karayolunda köpeğe çarpan Soner Özbaş'a yardım etmek için aracını durdurunca arkadan gelen başka bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kırıkkale-Kırşehir karayolunda Soner Özbaş'ın kullandığı 38 BV 428 plakalı otomobil, Akpınar ilçesi yakınlarında karayoluna çıkan bir köpeğe çarptı. Sürücü, aracını yolun sağına çekerek park etti. Bu sırada karayolunda 40 AAB 161 plakalı otomobiliyle ilerlemekte olan Cuma İçli, yoldaki köpek ölüsünü görüp aracını yavaşlatınca, arkasından gelen Emre Kepezkaya idaresindeki 38 RL 125 plakalı otomobil, önce önündeki araca, ardından park halindeki otomobile çarptı. Kazada, aracında sıkışan sürücü Cuma İçli, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazaya karışan her 3 otomobildeki Mustafa Garip Soner Özbaş, Emre Kepezkaya, Emrullah Gündüz, Hüseyin Tarlacı, Sinan Mustafa Günek ve Şerafettin Çukurtaş Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada hayatını kaybeden evli ve bir çocuk babası Cuma İçli’nin Kaman Cumhuriyet Meydanı’nda pastane işletmeciliği yaptığı, kazadan 7 saat önce kendisine ait sosyal medya hesabından aracını 38 bin liraya satışa çıkardığı öğrenildi.



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