Kaza şehidi polisi, nişanlısı yüzüğünü gösterip, gözyaşıyla uğurladı/ Ek fotoğraflar

Kaza şehidi polisi, nişanlısı yüzüğünü gösterip, gözyaşıyla uğurladı/ Ek fotoğraflar

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