Kayseri Valisi Kamçı'dan, Aşure Günü'nde laiklik vurgusu

KAYSERİ Hacı Bektaşi Veli Derneği ve Vakfı tarafından Muharrem ayı nedeniyle 'Aşure Günü' düzenlendi. Vali Süleyman Kamçı, burada yaptığı konuşmada, "Alevi kardeşlerimizin varlığı ve huzuru, bizler için ne kadar önemliyse, samimi dindarlığa dayanan, bağnazlığa şiddetle karşı çıkan anlayışla, laiklik anlayışının muhafazası bakımından da oldukça önemlidir" dedi.

Hacı Bektaşi Veli Derneği ve Vakfı tarafından Melikgazi İlçesi Battalgazi Mahallesi’nde bulunan Hacı Bektaşi Veli Cemevi'nde 'Aşure Günü' düzenlendi. Programa, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Alevi deyişleri ile başlayan programda konuşan Kayseri’de Hacı Bektaşi Veli Derneği ve Vakfı Başkanı Sadık Genç, birlik, beraberlik vurgusu yaptı. Genç, "Hz. Hüseyin ölüme bile bile gitti. O hak yolunda, zalimin karşısında mazlumun sesi olmak için canını verdi. Biz Aleviler buna Hüseyni duruş deriz. Onun içindir ki Aleviler her daim zalimin karşısında mazlumun yanında olmuşlardır. Filistin’de, Suriye’de, Afrika'da, dünyanın hangi köşesinde bir zulüm varsa orası bizim için Kerbela'dır. Aşure çorbamızın için de değişik türde, tatta, çeşit çeşit gıdalar vardır. Nasıl ki toplumumuzun çeşitli renkleri iç içe varsa, aşurede böyledir. Bu nedenle bizler toplumumuzda hep beraber, birlik beraberlik içinde ağız tadıyla kardeşçe yaşamayı diliyoruz. Aşurenin buna vesile olmasını diliyoruz. Kayseri’deki birlik beraberliğin ülkeye örnek olmasını diliyoruz. Her siyasi görüşten insanlar bugün burada. İşte bu güzelliğin bütün ülkeye örnek olmasını gönülden diliyorum" diye konuştu.

Aşure Günü'nde daha sonra Alevi Dedesi Ali Doğan, Kerbela’daki zulmü anlattı. Doğan, "İmam Hüseyin ve 72 şühedanın acımasızca ve günlerce susuz bırakılıp şehit edildikleri o gün insanlık tarihinin en acı katliamıdır. Bu ay yas, matem ayıdır. Bugünlerde ehlibeyt yastadır. Aşure de bütün canlı varlıkların bir araya gelip paylaşabileceği hak lokmasıdır. Allah tutulan oruçları, dağıtılan lokmaları kabul etsin. Birliğimiz bozulmasın" dedi.

'BÖLMEYE ÇALIŞIYORLAR'

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ise "Biz birlikte güçlüyüz" ifadelerini kullandı. Çelik, şöyle konuştu:

"Birlik, beraberlik, bir arada yaşama kültürü bizim ülkemizin gerçek gücü ve zenginliğidir. Bu güç olduğu müddetçe bizim sırtımızın kimse yere getiremez. Bizi fırka fırka, parti parti, ırk ırk, mezhep mezhep bölmeye çalışıyorlar. Zalim Batı fırka, fırka mezhep mezhep bizi bölmeye çalışıyor. Rabbim bizim birliğimiz sürdürsün. Bizim birliğimizi bizim coğrafyamızdaki milletler örnek alırsa, bu milletin sırtı yeri gelmez. Kan, gözyaşı biter. Allah birliğimiz, beraberliğimizi daim etsin."

'BİR OLALIM, İRİ OLALIM, DİRİ OLALIM'

Daha sonra konuşan Vali Süleyman Kamçı da laiklik vurgusu yaptı. "Bütün canlar bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diyen Vali Kamçı, şunları söyledi:

"Bugün canlar ile bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hz. Peygamberin torunu Hz. Hüseyin insanlığa ‘ben zalimlerle birlikte varlık içinde yaşamayı alçaklık, zalime karşı durarak gelecek ölümü yücelik sayarım’ diye selenmiş, zulme, haksızlığa karşı tavır almış ve bu uğurda aziz canını feda etmiştir. Bundan dolayı Alevi kardeşlerimiz için Hz. Ali ve Kerbela’da şehit edilen oğlu için Hz. Hüseyin’in mücadelesi basit bir taht, saltanat kavgası değildir. Bu mücadele mazlum ile zalimin mücadelesi, özgürlük ve esaretin ayrışmasıdır. Bu sebeple Alevi demek Allah aşığı demektir, Hz. Peygamber, Hz. Ali, Ehlibeyt aşığı dektir. ‘Bir olalım, iri olalım, diri olalım’ diyen, sevgi ve hoşgörü için mücadele eden Hacı Bektaş Veli’nin yolundan giden Alevi kardeşlerimiz ve bu anlayış bugün zor süreçten geçen ülkemizde her zamanki daha anlamlı, ehemmiyetli hale gelmiştir. Alevi kardeşlerimizin varlığı ve huzuru bizler için ne kadar önemliyse, samimi dindarlığa dayanan, bağnazlığa şiddetle karşı çıkan anlayışla, laiklik anlayışının muhafazası bakımından oldukça önemlidir. Her türlü farklılığı bir güzelliğe dönüştüren milletimiz bu bayrağın altında binlerce yıl olduğu gibi ortak hedeflerle birlik beraberlik için de zorlukların üstesinden gelmeye devam edecektir."

Yapılan konuşmaların ardından Alevi Dedesi Veli Yanar, tarafından Aşure duası okudu. Duanın ardından katılımcılara aşure ikram edildi.



