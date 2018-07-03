Kayseri polisi, hediye atlarla göreve başladı

Oktay ENSARİ- Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, () - KAYSERİ Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Atlı Polis Grup Amirliği faaliyetlerine başladı. Talas ilçesi Endürlük Mahallesi'ndeki tesislerde polis memurlarının denetiminde özel eğitimden geçirilen her biri işadamları ve belediyeler tarafından hediye edilen atlar, sadece toplumsal olaylar ve törenlerde değil çocukların rehabilite ve tedavisinde de kullanılacak.

Endürlük Mahallesi'nde oluşturulan Grup Amirliği'nde atlı polis birliğinde şimdilik 7 İngiliz, 3 de çocukların rehabilitasyonu için Midilli olmak üzere 10 atla hizmete girdi. Kayseri Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, "Tüm uygar ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de atlı polis birliği kurulmaktadır. Kayseri'deki birlik, ülke genelinde 5'inci birliktir. Atlı polis birliğini sadece toplumsal olaylarda değil, aynı zamandan toplum destekli polis faaliyetlerinde de kullanmak istiyoruz. Engelli çocuklarımızda faydalanacak. Aynı zamanda polis sevgisi aşılamak için okulları da buralara davet edeceğiz. Atlarımızı ortak proje ile temin ettik. Belediyelerimiz ve işadamları da bu konuda önemli destekler sundu. Bölge bildiğiniz gibi Kapadokya, yani güzel atlar bölgesi. Ayrıca, Uzunyayla olarak bilinen Pınarbaşı ilçemizde birbirinden değerli yarış atları yetiştiriliyor. Bölgemizde atçılık önemli bir tuttu. Böylesi bir kentte oluşturduğumuz atlı birlik sadece görsellik değil, çok amaçlı bir proje olarak hayata geçirildi" diye konuştu.

Atların bakımı ve eğitimi ile ilgilenen Toplum Destekli polis memuru Mehmet Sungur ise "Kurulmuş olan atlı polis eğitim merkezinde antrenörlük çalışmaları, atların yetiştirilmesi, rehabilitasyon uygulaması konusunda destek sağlayacağız" dedi.

Atlı eğitim gösteri birliğinde kadın polis memuru Arzu Güngör de atların eğitimi ve yetiştirilmesi konusunda çalışmalara katılıyor.



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