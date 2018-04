Kayseri'de yeni üniversiteye 'Alparslan Türkeş' adı önerisi

KAYSERİ Tabip Odası Başkanı Hüseyin Per, Erciyes Üniversitesi'nin (ERÜ) bölünmesiyle kurulacağı açıklanan yeni üniversiteye MHP'nin merhum lideri Alparslan Türkeş'in adının verilmesini istedi.Erciyes Üniversitesi'nin bölünüp Kayseri Üniversitesi adı altında kente üçüncü devlet üniversitesinin kurulacağının açıklanmasının ardından Kayseri Tabip Odası Başkanı Hüseyin Per, sosyal medya hesabından çağrıda bulundu. Per, açıklamasında, "Yeni kurulan Kayseri Üniversitesi'nin ismi, Alparslan Türkeş Üniversitesi olmalıdır" dedi.Milliyetçi Hareket Partisi’nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in ölümünün 19'uncu yıldönümünde Erciyes Üniversitesi'nin isminin 'Kayseri Alparslan Türkeş Üniversitesi’ olması için meclise MHP’li milletvekilleri tarafından 4 Nisan 2016 tarihinde kanun teklifi verilmişti. 28 Şubat 2017'de Avrupa'daki Türk STK'ların temsilcileriyle Münih'te bir araya gelen Başbakan Binali Yıldırım da, "Özal, Erbakan, Demirel, Ecevit adına üniversite var, Alparslan Türkeş adına da üniversite yapılsın" talebiyle karşılaşmıştı. Başbakan Yıldırım da bu talebe "haklı bir talep" diyerek, Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'e "Hemen çalışma yapalım" talimatı vermişti.Aslen Kayserili olan MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in babası Ahmet Hamdi Bey, Pınarbaşı ilçesinin Yukarı Köşkerli köyünde dünyaya gelmişti.

