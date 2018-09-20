Kayseri'de vatandaşlara aşure ikramı

KAYSERİ'nin merkez ilçesi Melikgazi'de, Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı. 4 bin kişilik, 8 kazan aşure yarım saatte bitti.

Muharrem ayının 10'una denk gelen Aşure Günü'nde, Melikgazi Belediyesi tarafından Hunat Cami önünde öğle namazı sonrası vatandaşlara aşure ikram edildi. Etkinliğe, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve vatandaşlar katıldı. 20 çeşit bakliyatın 8 kazanda pişirildiği 4 bin kişilik aşureden almak isteyen vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturdu. Vatandaşlar, aldıkları aşureleri ağaç gölgesinde ve kaldırımda oturarak yedi.



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