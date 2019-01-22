Kayseri'de kargalar gökyüzünü kapladı

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de gökyüzünü kargalar kapladı. Birlikte hareket eden yüzlerce karga ilginç bir görüntü oluşturdu.

Merkez Kocasinan ilçesi Zümrüt Mahallesi'nde bulunan Kadir Has Kongre Merkezi civarında gökyüzünü kaplayan yüzlerce karga bir süre uçtu. Kargaların dansı çevrede ilgiyle izlenirken, çıkardıkları seslerle de dikkat çekti. Kargaların bazıları daha sonra bölgedeki ağaçlara bazıları da binaların çatılarına konuldu.



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