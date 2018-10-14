Kayseri'de 'Gilaburu ve Ceviz Festivali'

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, () - KAYSERİ'nin yöresel ürünlerinden gilaburu ve ceviz, Melikgazi Belediyesi'nce düzenlenen festivalle tanıtıldı.

Gesi Mesire Alanı'nda gerçekleştirilen 'Gilaburu ve Ceviz Festivali'e Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Taner Yıldız, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Anadolu Sakatlar Dernek Başkanı Eftal Özkartal ve üyeleri, meclis üyeleri, mahalle muhtarları ile çok sayıda Kayserili katıldı. Gesi bölgesinin, Kayseri için önemli olduğunu belirten Belediye Başkanı Büyükkılıç, "Festival büyük ilgi gördü. Özellikle bugün 'Gesi Günü' ilan edilmiş olup, şehir dışında bulunan Gesili hemşehrilerimiz uzun yollar kat ederek, memleketlerine gelmişlerdir. Biz bir taraftan Anadolu kültürünü tanıtmaya yaygınlaştırma çalışırken, diğer taraftan birlik ve beraberlik içerisinde olmamıza da vesile oluyoruz. Bugün ayrıca Anadolu Sakatlar Derneği ile halk pikniği gerçekleştiriyoruz. Melikgazi; bulunduğu alan içerisinde adeta tarih, doğa ve kültürün buluşma yeridir. Bölgemize özgü doğal ürünlerin tanıtımı bizim için önem arz etmektedir. Bu etkinlikler bunun için birer vesiledir" diye konuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Yıldız ise Gesi'nin ceviz ve gilaburu, Erkilet'in kedi bacağı, Gömeç'in fasulye ile ön plana çıktığını söyledi. Festivalde davetlilere etli pilav, ayran, lokma tatlısı, ekmek arası sucuk, gilaburu ve ceviz ikramında bulunuldu.



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