Kayseri'de gilaburu hasadı başladı

KAYSERİ'nin bazı ilçe ve mahallelerinde gilaburu meyvesinin hasadına başlandı. Gilaburunun kilosunun 4 TL'den satıldığı belirtildi.

Genelde ekim ve kasım aylarında hasadı yapılan gilaburu, Kayseri'de birçok ailenin de geçim kaynağı oldu. Kentteki bazı ilçe ve mahallelerde yetişen gilaburunun hasadına başlandı. Gilaburunun kilosunun 4 TL'den satıldığı belirtildi. Gilaburunun Kayseri merkezinde en çok yetiştiği mahalle olan Melikgazi ilçesi Gesi Güney Mahallesi'nin muhtarı Mehmet Ali Dilek, şunları kaydetti:

"Gesi'mizde yaklaşık 3-4 ton yıllık gilaburu üretimi var. Ancak bunu değerlendiremiyoruz. Gilaburu meyvesi, böbrek taşı düşürülmesi başta olmak üzere kalp, tansiyon, şeker, sindirim hastalıkları ve hatta kanserin bile şifa kaynağıdır. Birçok üniversitenin akademisyenleri bizlerden gilaburu meyvesi için talepte bulunuyorlar. Gilaburu meyvesi çok su isteyen bir meyve olduğu gibi her yıl çok mahsul veren bir şifa kaynağıdır. Gesi Mahallesi'nde yetişen gilaburu meyvesi, başta Bünyan ve Akkışla ilçeleri olmak Kayseri'nin birçok yerinde yetişiyor. Gilaburu, ekim, kasım aylarında toplandıktan sonra turşu gibi kaplara sulu olarak doldurulur. Mart ayının sonları doğru da olgunlaştıktan sonra kevgirden geçirilerek suyu çıkarılır. Gilaburunun bu yıl ki kilogram fiyatı 4 TL. Böbrek taşı ve çeşitli rahatsızlıklar için içilecek gilaburuya şeker katılmaması daha faydalıdır."

GİLABURU MEYVESİ

Gilaburu, fiziksel görünüm olarak, bodur ve yaprakları olan bir ağaçta yetişen meyvenin adıdır. Bu meyve büyük oranda üzüme benzemektedir. Kırmızı, iri ve sulu bir görünüme sahip olması onun lezzetinin dışa vurumudur. Aynı üzümde olduğu gibi salkımlar halinde ağaçta bulunan gilaburu kadar pek çok alanda kullanılmaktadır. Gilaburu meyvesi suda bekletilip salamura yapılarak olgunlaştırılıp, suyu sıkılarak içilmektedir.



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