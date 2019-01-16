KAYSERİ'de, beklenen kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi, kamuda çalışan engelli ve hamileler de 1 gün izinli sayıldı.
Vali Şehmus Günaydın sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tahminlerine göre ilimizde 16.01.2019 Çarşamba günü beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile çalışanlarımız da idari izinli sayılacaktır" dedi.
Kayseri'de eğitime 'kar' tatili
KAYSERİ'de, beklenen kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi, kamuda çalışan engelli ve hamileler de 1 gün izinli sayıldı. Vali Şehmus Günaydın sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tahminlerine göre...
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