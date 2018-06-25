Kayseri'de AK Parti 6, MHP 2, CHP 1, İYİ Parti 1 vekil çıkardı

KAYSERİ'de, 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti 6, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 2, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 1 ve İYİ Parti 1 milletvekili çıkardı.

AK Parti 1'inci sıra milletvekili adayı Mehmet Özhaseki: 1957 yılında Kayseri'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kayseri'de tamamladı. Daha sonra Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektronik Mühendisliği Bölümü'nü kazandı. O günkü siyasi şartlar ve öğrenci olayları sebebiyle buradaki eğitimini yarıda bırakmak zorunda kaldı ve ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girdi. Buradan mezun olduktan sonra, avukatlık stajını Kayseri Adliyesi'nde yaptı. Avukatlık yapmadı. Tekstil üzerine iş yapan aile şirketinin başına geçti. 1994'e kadar tekstil ticareti yaptı.

1980 sonrasında 10 yıl kadar sosyal amaçlı vakıf ve derneklerin kuruluşunda görev aldı. Kayseri'de ilk aşevi faaliyeti, öğrencilere karşılıksız burslar ve kış aylarında yakacak fonu gibi faaliyetlerin içinde bulundu. 27 Mart 1994 mahalli seçimlerinde Melikgazi Belediye Başkanlığı'nı kazandı. 23 Haziran 1998 tarihinde Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yapılan seçimle Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na getirildi. 18 Nisan 1999 yerel seçimlerinde yeniden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

28 Mart 2004 yerel seçimlerinde yüzde 70.2 gibi rekor bir oyla 3'üncü kez Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Mehmet Özhaseki, geliştirdiği Kayseri Modeli Belediyecilik ile Türkiye'ye örnek oldu.

29 Mart 2009 yerel seçimlerinde ve 30 Mart 2014 seçimlerinde aday olup yüzde 60'larda oy alarak 5'inci kez Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi. Başkan Özhaseki 5'inci kez üst üste Büyükşehir Belediye Başkanı seçilerek Kayseri tarihinde bir ilke de imza atmış oldu. Büyükşehir, il, ilçe ve belde belediyelerinden 350'nin üzerinde üyesi olan Tarihi Kentler Birliği'nin 2004-2011 yılları arasında 7 yıl başkanlığını yapan Mehmet Özhaseki, Tarihi Kentler Birliği'nin (TKB) yurt içinde ve yurt dışında kurumsal kimlik kazanmasında ve yurt çapında birçok tarihi eserin ayağa kaldırılmasında büyük rol oynadı.

Özhaseki, 10 Şubat 2015 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan istifa etti ve AK Parti'den milletvekili adayı oldu. 7 Haziran 2015 tarihinde yapılan genel seçimlerde 25'inci Dönem Kayseri Milletvekili olarak seçildi. 12 Eylül 2015 tarihinde yapılan AK Parti Olağan Büyük Kongresi'nin ardından yenilenen parti vitrininde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı olarak yer aldı. 1 Kasım 2015 tarihindeki genel seçimlerde tekrar seçilerek 26'ncı Dönem Kayseri Milletvekili oldu. 65'inci Hükümet'te Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak görev almıştır. Halen bu görevi sürdürmektedir. Evli ve 4 çocuk babası olan Mehmet Özhaseki, İngilizce ve Arapça biliyor.

AK Parti 2'nci sıra milletvekili adayı Mustafa Elitaş: 5 Şubat 1957'de Kayseri'de doğdu. Baba adı Mustafa, anne adı Nuriye'dir. İş adamı, sanayici. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümü'nü bitirdi. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Üyeliği, Kayseri Sanayici ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği ve Mülkiyeliler Birliği Kayseri Şubesi Kurucu Üyeliği görevlerinde bulundu. 22, 23 ve 24'üncü dönemlerde Kayseri Milletvekili seçildi. 2 dönem AK PARTİ Grup Başkanvekilliği yaptı. Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyeliği; Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliği ve AK Parti Grup Başkanvekilliği görevlerinde bulundu. 64'üncü Hükümet'in Ekonomi Bakanıdır. Orta düzeyde İngilizce bilen Elitaş, evli ve 4 çocuk babasıdır.

AK Parti 3'üncü sıra milletvekili adayı Taner Yıldız: 3 Nisan 1962'de Yozgat'ta doğdu. Baba adı Eşref, anne adı Emine'dir. Elektrik mühendisi; İstanbul Teknik Üniversitesi (Enerji) Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. 22, 23 ve 24'üncü dönemlerde Kayseri Milletvekili seçildi. 60, 61 ve 62'nci hükümetlerde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yaptı. İngilizce bilen Yıldız, evli ve 4 çocuk babasıdır.

AK Parti 4'üncü sıra milletvekili adayı İsmail Emrah Karayel: 23 Ekim 1978'de İstanbul'da doğdu. Baba adı Yaşar, anne adı Hatice'dir. Avukat; Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Amerika'da İngilizce eğitimi gördü ve Kent State University'de Ceza Hukuku ve İngiltere'nin Canterbury şehrinde University of Kent'te Uluslararası Ticaret Hukuku alanında yüksek lisans yaptı. Erciyes Üniversitesi'nde Özel Hukuk alanında doktora yapmaktadır. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nda görev aldı. Birlik Vakfı Gençlik Kulübü Genel Başkanlığı, Milli Türk Talebe Birliği Genel Başkanlığı, Türkiye Gençlik Vakfı Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği, Tomarzalılar Vakfı yöneticiliği yaptı. AB Uyum Komisyonu Üyesi, AGİTPA Türkiye Delegasyonu Sözcüsü, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Üyesidir. Çok iyi düzeyde İngilizce, orta düzeyde Almanca ve Arapça bilen Karayel, evli ve 3 çocuk babasıdır.

AK Parti 5'inci sıra milletvekili adayı İsmail Tamer: 10 Ağustos 1956'da Sivas Şarkışla Maksutlu köyünde doğdu. Baba adı Namık Kaya, anne adı Fatıma'dır. Tıp doktoru; Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdi. Genel cerrahi uzmanı oldu. Sağlık Müdürlüğü ve Kayseri Tabipler Odası Başkanlığı yaptı. Kayseri Devlet Hastanesi ve Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimliği, Özel Acıbadem ve Kayseri Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanvekilliği, Sivaslı Dernekler Federasyon Başkanlığı görevlerinde bulundu.

24'üncü Dönem'de Kayseri Milletvekili seçildi. Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Sözcülüğü yaptı. Almanca bilen Tamer, evli ve 2 çocuk babasıdır.

AK Parti 6'ncı sıra milletvekili adayı Hülya Nergis: 20 Kasım 1967'de Kayseri Pınarbaşı'nda doğdu. Babasının adı Sabahattin, annesinin adı Zekiye'dir. İlkokulu, Pınarbaşı Atatürk İlkokulu'nda, orta ve lise öğrenimini, Pınarbaşı Lisesi'nde tamamladı. 1985 yılında Pınarbaşı Lisesi'nden mezun oldu. Aynı yıl Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı, 1990 yılında Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 1991 yılında Kayseri'de avukatlık stajı yaptı. 1992 yılında Pınarbaşı'nda serbest avukatlık bürosu açtı. 1996 yılına kadar serbest avukatlık görevine devam etti. 1996 yılında evlenerek Kocaeli'ne yerleşti. Kocaeli'de serbest avukatlık görevine devam etti. Ayrıca, eşi Etem Nergis ile birlikte ortak olduğu NERMAK Otomasyon Proje Mak. İnş. Müh. San. ve Tic. Lmt.Şti. sorumlusu olarak çalışmıştır. 2001 yılında AK Parti Kadın Kolları Kocaeli İl Teşkilatı kuruluşunda, İl Yönetim Kurulu (Anakademe) Üyesi olarak görev aldı. 2002 yılında, Kocaeli AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı oldu. AK Parti Kadın Kolları ilçe ve belde teşkilatlarının kurulması için etkin bir şekilde teşkilatlanma çalışmaları yaptı. 2007 yılında milletvekilliği adaylığı için görevinden istifa etti. Kocaeli, Kayserililer Derneği ve Derince Zihinsel Engelliler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. 1 Kasım 2015 tarihindeki 26'ncı Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde, Kayseri ilinden Milletvekili seçilmiştir. TBMM Tarım Komisyonu Üyesidir. İyi derecede İngilizce bilmektedir. Evli ve 3 çocuk annesidir.

MHP 1'inci sıra milletvekili adayı İsmail Özdemir: 1985 yılında Eskişehir'de doğdu. İlköğretim ve lise tahsilini Kayseri'de tamamladı. 2007 yılında Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Ülkü Ocakları'nda uzun yıllar görev yaptı. 2005 yılında resmiyet kazanarak Türkiye'nin yükseköğrenim öğrencilerinin tek temsil kurumu olan Ulusal Öğrenci Konseyi'nin ilk genel başkanı seçildi. 2006 yılında ikinci dönemki seçimleri de kazanarak 2007 yılına kadar görevini sürdürdü. 2007 yılında Kayseri Makine Mühendisleri Odası'nda işe başlayarak çeşitli kademelerde çalıştı. İş sağlığı ve güvenliği konusunda uzman olarak denetimlerde bulundu ve bir süre şube müdür vekilliği görevini yürüttü. 2011 yılında askerlik görevini tamamladı. 2013 yılında hazırladığı 'Hidrojenin Ön Karışımlı ve Difüzyon Yanmasının Sayısal Analizi' başlıklı tezinin kabul görmesiyle yüksek lisans eğitimini bitirdi. Akademik çalışmalarıyla bazı uluslararası sempozyumlarda yer aldı. 2008 yılından bu yana Ortadoğu Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapmaktadır.

MHP 2'nci sıra milletvekili adayı Mustafa Baki Ersoy: Aslen Yozgatlı olan Mustafa Baki Ersoy, 3 Nisan 1981 tarihinde doğdu. İlk ve ortaöğretimini Kütahya ve Sivas illerinde tamamlayıp lise öğrenimini Yozgat ilinde tamamladı. Yüksek öğrenimini ERÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde İktisat bölümünde tamamlamıştır. Hukuk Fakültesi'nde Özel Hukuk bölümünde yüksek lisans eğitimi devam etmektedir. Ersoy, müteahhitlik ve Sipil Zeytincilik Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir. Öğrenim hayatı boyunca Ülkü Ocakları Eğitim Vakfı bünyesinde aktif olarak yer alan Ersoy, Erciyes Üniversitesi'nde Üniversite Teşkilat Başkanlığı yaptı. MHP Kayseri İl Başkanı seçilen Ersoy 27'nci Dönem Milletvekili aday adaylığı nedeniyle istifa etti. İyi derecede İngilizce bilen Mustafa Baki Ersoy, evli ve 4 çocuk babasıdır.

CHP 1'inci sıra milletvekili adayı Çetin Arık: 1 Nisan 1971 yılında Kayseri Sarız Kurdini köyünde dünyaya geldi. Babasının ismi Abdullah, annesinin ismi Şerife'dir. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Erciyes Üniversitesi'nde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlığı alanında ihtisasını yaptı. Çok iyi derecede İngilizce bilen Çetin Arık, evli ve üç çocuk babasıdır.

İYİ Parti 1'inci sıra milletvekili adayı Dursun Ataş: 1966 tarihinde Pınarbaşı'nda doğdu. Orta öğretimini Pınarbaşı'nda tamamladıktan sonra Kayseri Sümer Lisesi'ni bitirdi.1986 Hava Teknik Okulu'na giriş yaptıktan sonra,1987 yılında Hava Astsubayı olarak göreve başladı. Hava Kuvvetleri'nin çeşitli yerlerinde 20 yıl hizmet vererek 2007 yılında emekli oldu. Evli ve üç çocuk babası.



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