Kayseri'de 10 köy yolu ulaşıma kapandı

KAYSERİ'nin Sarız ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 10 köy yolu ulaşıma kapandı.Kentte etkili olan kar yağışı ve tipi, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Sarız ilçesinde 10 köy yolu ulaşıma kapandı. Yolların açılması için belediye ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü bildirildi.Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele ekiplerinin kent merkezi ve ilçelerinde çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Kent merkezinde, 450 kilometrelik yol ağında 170 kişilik ekiple başlayan çalışmaların Erciyes’te devam ettiği belirtildi. Çalışmalarda, 37 kar küreme ve tuz serici, 7 greyder, 5 yükleyici kepçe, 16 kazıcı ve yükleyici kepçe, 1 rotatif ve 10 damperli kamyon olmak üzere toplam 76 aracın kullanıldığı bildirildi.Pınarbaşı, Sarız, Yahyalı, Develi, Tomarza ve Sarıoğlan ilçelerindeki çalışmalarda ise 15 greyder, 4 dozer, 1 kar püskürtme makinesi, 7 pikap, 3 akaryakıt aracı ve 2 TIR olmak üzere 45 araçla çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

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