Kaynarca'daki sağanakta dere taştı, ev ve iş yerlerini su bastı

Aziz GÜVENER/KAYNARCA (Sakarya), () - SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle ilçe merkezi girişindeki Seyran Deresi taştı. Sanayi sitesindeki iş yerleri ile çevredeki evlerde su baskınları meydana geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce Sakarya ve çevresi için sağanak uyarısı yapılırken yağış, sabah saatlerinde etkili olmaya başladı. Sakarya'nın kuzey ilçelerinde, saat 10.00 sıralarında başlayan sağanak, Kaynarca'da su taşkınlarına neden oldu. Kaynarca ilçe merkezi girişindeki Seyran Deresi, her şiddetli yağmurda olduğu gibi taşınca çevresindeki sanayi sitesi ile ilçenin girişinde su baskınları meydana geldi. Çok sayıda ev ve iş yeri suyla dolarken, yol üzerinde bulunan çok sayıda araç da sürüklendi. Kaynarca ilçe merkezine yaklaşık 1 saat boyunca ulaşım sağlanamadı. Kaynarca Belediye Başkanı Zeynur Özel ve yetkililer, taşkının meydana geldiği bölgelerde çalışma ve inceleme başlattı.



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