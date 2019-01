Kaymakam, köpek yavrularını karda donmaktan kurtardı

ÇANAKKALE'nin Biga İlçesi Kaymakamı Mustafa Can, kar nedeniyle kapanan yolları açmak için ekiplerin yaptığı çalışmaları denetlerken, ormanda kar üzerinde donmak üzereyken buldukları 3 köpek yavrusunu kurtardı.Biga ilçesinde yoğun kar yağışından dolayı bazı köy yollarının kapanması nedeniyle İlçe Özel İdaresi ekipleri gün boyu kar küreme çalışması yaptı. Çalışmaları yerinde inceleyen Kaymakam Mustafa Can, Elmalı köyü yakınlarında karda mahsur kalan 3 yavru köpeği aracına alarak, hayvan barınağına götürüp teslim etti.Yavru köpekleri donmaktan kurtaran Kaymakam Mustafa Can, birlikte çekilmiş fotoğrafları, Biga Kaymakamlığı'nın sosyal medyadaki sayfasından şu not ile birlikte paylaştı:“Kardan kapanan yollarımızı açma çalışmamız esnasında, bazı vicdansızlar tarafından ormana atılarak, terk edilen ve soğuktan donmak üzereyken gördüğümüz 3 masum köpek yavrusunu, arabamıza alarak barınağına teslim ettik.”Kaymakam Mustafa Can, kar nedeniyle kapanan yolların açılması için 7-24 çalışan İlçe Özel İdare çalışanlarına da teşekkür etti.

FOTOĞRAFLI