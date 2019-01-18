Kaymakam, karnesini evinde verdi

BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde, 2018-2019 eğitim öğretim yılının 1'inci döneminin tamamlanması ile bütün öğrenciler karnelerini alırken, rahatsızlığı nedeniyle evinde eğitim alan Murat Saraçoğlu'na karnesi evinde verildi.Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni ve Sekiz Eylül İlkokulu Müdürü Ali Bayraktar ile birlikte, evde eğitim gören Sekiz Eylül İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Murat Saraçoğlu’nun karnesini ve hediyesini evine götürdü. Kaymakam ve beraberindekileri baba Mücahit Saraçoğlu ile anne Sümeyra Saraçoğlu karşıladı. Karnesini alan küçük öğrenci mutluluğunu, ziyaretçilere gitarı eşliğinde mini bir konser vererek paylaştı.Sınıf öğretmeni Derya Aras’ın da hazır bulunduğu ziyarette Kaymakam Öner, küçük öğrenciye bir zeka oyunu hediye etti. Başarılı öğrenciyi tebrik eden Kaymakam Öner, Saraçoğlu'nun öğretmenine ve ailesine gönülden teşekkür ettiğini söyledi.

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