Kaymakam Görücü: Uyuşturucu insanlara her şeyi yaptırır

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), ()- BURSA’nın İnegöl ilçesinde düzenlenen 'Okul güvenliği' toplantısında konuşan İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü, "Uyuşturucu insanlara her şeyi yaptırır. Hırsızlık yaptırır, kötü yola düşürür, kanunsuz işlere de bulaştırır. 5 bin liralık bir televizyonu o maddeyi alabilmek için 100 liraya sattırır" dedi.

Kaymakam Şükrü Görücü, okul müdürlerinin katıldığı toplantıda, "Bizim için önemli olan mazeret değil, eğitim öğretimin İnegöl’de daha ileriye nasıl çıkarırız. Bu noktada hepimize görevler düşüyor" dedi. Görücü, şunları söyledi:

"Kurum bir ailedir. Ailenin bireyleri mutluysa, çalışmalarınız sırasında yüzünüz gülüyorsa, başarı gelir. Bunu da sağlayacak olan okuldaki hizmetli, öğretmen, müdür ve okul aile birliği olmak üzere herkestir. Bağımlılık konusunda bilgilendirmeler yapıyoruz. İnegöl’de çok sayıda kullanan da var. Şunu açık ve net söylüyorum, kanunsuz iş yapan İnegöl’ü terk etsin. İnegöl’ün huzuru için, okullarımızın huzuru için her türlü tedbiri almakta kararlıyız, aldığımızı da görüyorsunuz. Tabii burada alınan tedbirlerin hepsi sizin ve ilçemizin huzuru için. Öyle olunca sizlerin de büyük desteğini görüyoruz. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Öncelikli olan, okullarımızın çevre güvenliği. Okul müdürlerimiz bu anlamda bizlere taleplerini ilettiler. Bu anlamda gerek emniyetimiz gerek jandarma ekiplerimiz kontrollerini yapıyor. Yeterli mi, henüz değil. Bizim personel sayımızda zaman zaman azalmalar oluyor. Ama personelimiz az bile olsa işimizi daha çok yapacağız. Bu nokta da bir sıkıntımız yok. Okulların giriş ve çıkışlarının kontrol edilmesi gerekiyor. Bu konuda nöbetçi öğretmenlere ve okul idarelerine görev düşüyor. Okul içerisinde ve bahçesinde yabancı şahısların öğrencilerle temasını mutlaka engelleyin. Okullar yol geçen hanı gibi herkesin girip-çıktığı yerler olmamalı."

Görücü, "İnegöl’de uyuşturucu operasyonları sürekli yapılıyor. Her seferinde uyuşturucu madde de ele geçiriliyor. İnsanlara uyuşturucu madde her şeyi yaptırır. Hırsızlık yaptırır, kötü yola düşürür. Kanunsuz işlere de bulaştırır. 5 bin liralık bir televizyonu o maddeyi alabilmek için 100 liraya sattırır. Onun için bu konuda sadece okullarımız değil, basınımız, STK’larımız, kamu kuruluşlarımız, aklınıza gelen tüm birimlerin ortak mücadelesiyle bu konuda başarı sağlanabilir. Tedavi edilecek durumda olanlarında mutlaka tedavi edilmesi gerekiyor. Bu durumda siz çocuklarınızı gözlemlerseniz, çocuklarınızın izlersiniz. En ufak bir şüphe de tedaviden çekinmeyin. Saklayarak daha büyük olaylara önlem alınabilir. Bu noktada hepimize görev düşüyor. Biz bu konuda 24 saat emrinizdeyiz" dedi.

