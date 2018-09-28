Kayıp Elif, kız arkadaşının evinde çıktı

AYDIN'ın Germencik ilçesindeki evlerinden 4 gün önce ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Elif Yalçıntürk'ün (18) İzmir'de bir kız arkadaşının evinde olduğu ortaya çıktı. Genç kız, kendisini almaya gelen anne ve babasıyla evlerine döndü.Geçen 24 Eylül gecesi Elif Yalçıntürk, anne ve babasının uykuda olduğu bir sırada Germencik'in Ortaklar Mahallesi'ndeki evlerinden gizlice çıkarak ortadan kayboldu. Sabah kızlarının evde olmadığını fark eden ailesi kendisine ulaşamayınca, gidebileceği yerlere baktı ancak bulamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu. 3 gün boyunca hayatından endişe ettikleri kızlarından gelecek bir haber bekleyen yakınları, dün tekrar cep telefonundan kızlarını aradı. Telefonun kapalı olmaması üzerine umutlanan ailesi, bir süre sonra telefonu kızlarının açmasıyla daha da büyük sevinç yaşadı. Genç kızın, İzmir'in Konak ilçesi Basmane semtinde bir kız arkadaşının evinde kaldığı söylemesi ile Yalçıntürk Ailesi rahat bir nefes aldı. Geç kız, İzmir'e gelen anne ve babasıyla evlerine döndü.

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