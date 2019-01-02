Kayıp dağcının aranmasına çığ engeli

NİĞDE'de Çamardı ilçesindeki Demirkazık Dağı'nda zirve tırmanışı sırasında çığ altında kalan dağcı Mustafa Kemal Karakoç'ı (27) arama çalışmaları, çığ riskinin yüksek olması nedeniyle 1 aydır yapılamıyor. Bölgede hava sıcaklığının rüzgarla birlikte eksi 40 dereceyi bulacağını kaydeden Dağcılık Federasyonu Niğde İl Temsilcisi Şahap Eryılmaz, arama çalışmalarına Mart ya da Mayıs ayında başlanabileceğini söyledi.

2 Aralık 2018 günü Demirkazık Dağı'nın Eznevit Mevkii'nde tırmanış yapan dağcılar Mustafa Kemal Karakoç ve Hilal İşçen çığ altında kaldı. Hilal İşcan 1 gün sonra kurtarılırken, yapılan aramalara rağmen Mustafa Kemal Karakoç'a ulaşılamadı. Hava koşulları ağırlaşınca arama kurtarma çalışmalarına son verildi.

BÖLGEYE ÇIĞ RİSKİNDEN DOLAYI GİREMİYORUZ

Çalışmalarla ilgili son durum hakkında bilgi veren Dağcılık Federasyonu Niğde İl Temsilcisi Şahap Eryılmaz, 15 günlük aralıklarla çığ risk analizleri yapıldığını, bu dönemde çığ riskinin çok yüksek olduğunu, bu nedenle de söz konusu bölgeye girişin yasaklandığını söyledi. Eryılmaz, "Elimizdeki verilere göre geçtiğimiz ay düşen çığ miktarı 3, 4 metre. Sadece bu hafta sonu ise yoğun yağış, 67 santimetre kar oluşturdu. Rüzgâr gündüzleri 45 kilometreye, gece de 60,70 kilometreye ulaşacak. Kar yağışıyla birlikte sıcaklık eksi 15 dereceye, o bölgede ise eksi 40 dereceye düşecek. Yani tüm bölge donacak demektir Bu nedenle bölgeye giremiyoruz" dedi.

MART AYINA KADAR ARAMA YAPILAMAZ

Eryılmaz bölgenin üçe bölündüğünü anlatarak şu bilgileri verdi:

"Bölgedeki çalışma şekli, operasyon planı şu şekildeydi. Bölge üçe bölündü. Birinci bölge çığdan kaçış imkanı olmayan bir bölge, biz oraya orta bölge diyoruz. Yani en alt ve en üst bölümlerde kaçma şansınız var, ama orta bölgede çalışacak arkadaşlar kesinlikle çığdan kaçamayacak. O yüzden ekibin hepsini kaybetme riski de var. Aile her gün bizi arıyor, devamlı görüşüyoruz ama yapacak bir şey olmadığı için mecbur bekliyoruz. Bu kazazedeyi arama çalışmaları için tekrar birilerini riske etmemiz yanlış olur, yapılmamalıdır. Elimizdeki tüm teknolojik aletleri kullanıyoruz. Bu aletler ortalama 10 metrekarelik bir araziyi 8 saatte tarayabiliyor. Bu da verimli bir çalışma olmuyor. Arama çalışması için havanın güzel olması gerekiyor. Arama çalışmaları, Mart veya Mayıs ayına kalabilr. Bunu hava durumu belirler."



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