KAZI YAPILAN ALANDA SONUCA ULAŞILAMADI
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, 2008'de kaybolan, Meryem Tahnal ile kızı Melike Tahnal'ın Tütünçiftlik sahilinde gömüldüğü iddiası üzerine bugün 2 kepçe ile bölgede yapılan kazılarda bir sonuca ulaşılamadı. Kazılara daha sonra devam edileceği öğrenildi.
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Kayıp anne- kızın cesetlerinin bulunması için kazı başlatıldı (2)
KAZI YAPILAN ALANDA SONUCA ULAŞILAMADI Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, 2008'de kaybolan, Meryem Tahnal ile kızı Melike Tahnal'ın Tütünçiftlik sahilinde gömüldüğü iddiası üzerine bugün 2 kepçe ile bölgede yapılan kazılarda bir sonuca...
KAZI YAPILAN ALANDA SONUCA ULAŞILAMADI
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