Kaybolan köpeklerini dedektif gibi arıyorlar

KIRKLARELİ'nin Babaeski ilçesindeki bir sitede hayvanseverlerin beslediği 6 köpek, bir ay önce ortadan kayboldu. Hayvanseverler köpekleri bulmak için iz sürerken, Nazan Yayak, köpeklerin belediye ekipleri tarafından iğne ile uyutulup, toplandıktan sonra öldürüldüğünü iddia etti. Yayak, "Bizim köpeklerimizin kaybolmasından sonra mahallede başka köpekler de kayboldu. Bir şekilde belediye bunları toplayıp yok ediyor" dedi. İddiayı Babaeski Belediye Başkanı Abdullah Hacı, "Köpekleri biz toplamadık. İddialar tamamen gerçek dışıdır" diyerek, yalanladı.

Babaeski ilçesinin Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir sitede oturan hayvanseverlerin baktığı 6 sokak köpeği yaklaşık bir ay önce aniden ortadan kayboldu. Site sakinleri her yerde aradıkları köpekleri bulamayınca, ilgili tüm birimlere başvurdu. Site sakinlerinden Nazan Yaylak, hayvanların izini sürerken, bir köpeği, 30 kilometre mesafede bulunan Lüleburgaz ilçesinde ölü olarak buldu. Hayvanseverler, köpeklerin belediye ekipleri tarafından iğne ile uyutularak götürüldüğünü ve öldürüldüğünü ileri sürdü.

Sokak köpeklerine yıllardır baktığını söyleyen site sakinlerinden Nazan Yayak, "Altı yıldır sokaktaki hayvanlara bakıyorum. Burada olmadığım bir dönemde belediye alıp götürmüş. Belediyeye gidip yetkililerle görüştük ancak köpeklerin nereye götürüldüğünü söylemediler. Biz kendi imkanlarımız ve çabalarımızla Lüleburgaz'da boş arazide bir köpeğimizin ölüsüne ulaştık. Bizim köpeklerimizin kaybolmasından sonra mahallede başka köpeklerde kayboldu. Bir şekilde belediye bunları toplayıp yok ediyor. Barınak adı altında bir yer var, çöplük, dize kadar su batak içinde, kesinlikle bir hayvanın yaşamayacağı bir yer. Oraya götürüp çoğunu ölüme terk ediyor. Diğerlerini de başka ilçelere götürüp, terk ediyor. Bu şekilde köpeklerin ölümüne sebebiyet veriyor" dedi.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN ARIYORLAR

Yaylak, sosyal medya üzerinden kayıp köpekleri bulmak için çalışma yaptıklarını anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Duyurular üzerine Lüleburgaz'da yaşayan bir bayan, benekli köpeğimizi tanımış. Gidip köpeğimiz aldık. Diğerlerini de aradık ama bulamadık. Lüleburgaz'ı karış karış arıyoruz. İki gün önce Lüleburgaz'da bir askeri bölgede yavruyken bulduğum köpeğin ölüsünü buldum. Buranın sorunu yıllardır bitmedi. Bundan bir kaç yıl öncesine kadar köpekleri vurup, öldürüyorlardı. Tepkilerden korktukları için öldüremiyorlar ama uyuşturup başka ilçelere atıp yok ediyorlar. Artık bıktık. Köpekleri ne zaman alıp, götürecekler diye beklemekten bıktık. Babaeski Belediye Başkanı Abdullah Hacı'ya üç kez ulaştım. Halledeceğini söyledi ama halletmedi. Site sakinleri belediye ekiplerini, sokak köpeklerine uyuşturucu iğne atarken görmüş. Geçen saat 03.00'da geldiler toplamaya. Dışarı çıkarak köpekleri almalarını engelledim. Köpeklerimizin bu şekilde toplanıp, öldürülmesinden bilinmeyen bir yere atılmasından bıktık."

'BELEDİYE EKİPLERİ İĞNEYLE UYUTUP KÖPEKLERİ GÖTÜRDÜ'

Köpekleri besleyen site sakinlerinden Müjgan Özdinler de kayıp köpeklerin belediye ekiplerince iğneyle uyutulup araca konularak götürüldüğünü öne sürdü. Özdinler, "Belediye ekipleri, ellerinde uzun çubuk gibi bir şeyle köpekleri kovalıyorlardı. Köpekleri iğneyle uyutup götürdüler. Hatta site içinde yaşayan hayvan sevmeyenler belediye çalışanlarına şunu alın, bunu alın diye söylüyordu. Burada köpek sevmeyen de çok var. Oniki tane köpeğimiz vardı, altı tanesi kaldı. Yarısı kayıp, kime sorsak almadık, götürmedik diyor. Biz buradan köpeklerin götürülüşünü annemle birlikte gördük. Şikayetçi olduk ama geri dönüş olmadı" diye konuştu.

'KAYIP KÖPEKLERLE İLGİMİZ YOK'

Babaeski Belediye Başkanı Abdullah Hacı ise sokak köpeklerini toplamaya yönelik çalışmaları olmadığını, köpekleri toplayıp, ölüme terk etmediklerini söyledi. Başkan Hacı, köpekleri yok etmek değil yaşatmak için mücadele ettiklerini ifade ederek, iddialara şu yanıtı verdi: "Hayvanseverler ile ortak çalışmalar yapmaktayız. Bir yaralı köpeği, Babaeski Hayvanseverler Derneği üyeleri ile ortak çalışmamızla tedavi altına aldık. Bir hafta önce hasta ve yaralı sokak köpeği, bu dernek tarafından belediyemize bildirildi. Tedavi için Lüleburgaz'a belediye aracı ile götürülmüştür. En son dün hasta iki köpek yavrusu belediyemize bildirildi ve belediyesi personeli bu yavruları, Kırklareli'nde özel bir kliniğe bırakmıştır. Bizim köpeklerin kaybolmasıyla ilgili bir ilgimiz kesinlikle yok. Babaeski Belediyesi kesinlikle bu konunun içinde değildir. İddialar tamamen gerçek dışıdır."



FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×