Kayalıklarda mahsur kalan keçileri AFAD ekibi kurtardı

Safiye TARI GÜNER/BİGA(Çanakkale), () - ÇANAKKALE'nin Biga ilçesine bağlı Sarısavat köyü yakınlarında 30 metre yükseklikteki kayalıklarda mahsur kalan 4 keçiyi, Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri kurtardı.

Biga ilçesine bağlı Sarısıvat köyü merasında bugün öğle saatlerinde küçükbaş hayvanlarını otlatan Rıza Kıray'ın 4 keçisi, 30 metre yükseklikteki kayalıklarda mahsur kaldı. Keçileri kendi çabalarıyla kurtaramayan Rıza Kıray, Çanakkale AFAD ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine giden ekipler, kısa sürede keçileri mahsur kaldığı yerden kurtarmak için çalışma başlattı. AFAD Arama ve Kurtarma ekibi güvenlik tedbirlerini alarak kayalıklardan halatlarla keçilerin mahsur kaldığı alana indi ve keçileri yukarı doğru çekerek kurtardı. Yaklaşık olarak 1 saat süren çalışmanın ardından mahsur kaldıkları kayalıklardan kurtarılan keçiler sahibine teslim edildi.

Keçilerin sahibi Rıza Kıray ise, keçilerin sağ olarak kurtaran AFAD ekiplerine teşekkür etti.

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