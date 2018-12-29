Kayak merkezinde halaylı hafta sonu keyfi

SİVAS'ta, Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Tatilciler kayak merkezinde kızak ve kayaklarla kaydı, kar üzerinde halay çekerek doyasıya eğlendi.İki hafta önce kayak sezonunu açan Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Kar kalınlığının 110 santimetreyi bulduğu kayak merkezine Sivas'ın yanı sıra başta Tokat, Amasya, İstanbul olmak üzere çeşitli illerden kayak severler akın etti. Tatilciler, merkezde kayak yapmanın keyfini yaşadı. Pistlerin tamamının açılmamasına karşın vatandaşlar, amatör pistte kızak ve kayak takımlarıyla kayarak spor ve eğlencenin tadını çıkardı. Bazı vatandaşlar ise kar üzerinde davul zurna eşliğinde halay çekti.İl protokolü de hafta sonunu kayak merkezinde geçirdi. Vali Salih Ayhan, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Belediye Başkanı Sami Aydın, Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu ve İl Genel Meclis Başkanı Sedat Özata kayak merkezinde incelemelerde bulundu. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Salih Ayhan, Sivas'ın yıllardır hayali olan Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nin görmenin mutluluk verici olduğunu söyledi.Kayak merkezinin 5'inci yılını yaşadığını kaydeden Ayhan, "Türkiye'nin en genç, en modern ve en ekonomik kayak merkezi olmak için yola çıktık. Kayak merkezlerinin 30 yılda geldiği seviyeye Yıldız Dağı Kayak Merkezi 5 yılda geldi. Sivaslıların ve siyasi otoritenin büyük desteği ile bugün 150 milyon liralık Türkiye'nin kalbinde, kar deyince Sivas akla gelen yerde Yıldız Dağı'nın tepesinde böyle bir tesisi görmek Sivaslılar adını gurur verici bir hadise. İnsanların mutluluğunu ve çocukların burada kaydığını görmek bizim için en büyük sevinç. Bu tür faaliyetlere hep beraber devam edeceğiz" dedi.'MİLLİ KAYAKÇILAR ÇIKARACAĞIZ'Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde seçilen 64 öğrenciye kayak eğitimi verildiğini ifade eden Ayhan "Kayak kültürünü bundan sonra daha arttırarak devam etmek, erken yaşta kayak öğretmek için çok büyük çalışmalar yapacağız. Bundan sonra daha çok öğrencilerin ilgi gösterdiği, velilerimizin öğrencileri elinden tutarak kayak merkezine getirdiği bir mekan olacak. Tur sayılarını arttıracağız. En kısa zamanda 400- 500 yataklı konaklama tesisleri yapacağız. Sıcak Çermik, havaalanı ve Yıldız Dağı Kayak Merkezi bağlantısını yaparak burayı Türkiye'nin en gözde kayak merkezi yapacağız. Çok yoğun tanıtım faaliyetlerini başlattık. Bugün ulusal kanallarda Sivas Yıldız Dağı Kayak Merkezi'ni görüp de bize mutluluğunu ifade eden insanlarla karşılaşıyoruz. Sivas geç kaldı ama hızla ilerliyor. Hizmet kalitemizi daha da arttıracağız" ifadelerini kullandı.Ayhan, yarıyıl tatilinde de etkinlikler düzenleyeceklerini ve hafta sonları saat 16.00'dan 23.00'e kadar kayak yapılabileceğini de sözlerine ekledi.

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