Kavacık'ta trafik kazası: TEM trafiğe kapandı (1)

Zeki GÜNAL - Ersan SAN - İSTANBUL - FATİH Sultan Mehmet Köprüsü girişi Kavacık mevkisinde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle TEM Otoyolu Edirne İstimaketinde trafik durdu. Kazada yaralananlara sağlık ekipleri müdahale ediyor  

Kavacık'ta trafik kazası: TEM trafiğe kapandı (1)

Zeki GÜNAL - Ersan SAN - İSTANBUL - FATİH Sultan Mehmet Köprüsü girişi Kavacık mevkisinde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle TEM Otoyolu Edirne İstimaketinde trafik durdu. Kazada yaralananlara sağlık ekipleri müdahale ediyor
 

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