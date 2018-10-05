Kastamonu Valisi'nden 'terör' tepkisi

KASTAMONU Valisi Yaşar Karadeniz, Batman'da 8 askerin şehit olduğu hain saldırıya tepki göstererek, "Hem 'dost ve müttefikim' diyeceksin hem de askerimize saldırtmak için teröriste ağır silahlar vereceksin, sonra da milletimize başsağlığı dileyeceksin" dedi.

Vali Yaşar Karadeniz, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, terör örgütü PKK tarafından dün Batman'da 8 askerin şehit edildiği hain saldırıya tepkisini dile getirdi. Vali Karadeniz, "Hem 'dost ve müttefikim' diyeceksin hem de askerimize saldırtmak için teröriste ağır silahlar vereceksin, sonra da milletimize başsağlığı dileyeceksin. Biz de timsah gözyaşlarını yutacağız, öyle mi? Seni bu millet çok iyi tanıyor, merak etme. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.



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