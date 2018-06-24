Kastamonu'da yola sıfır çocuk parkı

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, ()-KASTAMONU’da en işlek yol güzergahı olan ve daha önce de bir çocuğun otomobil çarpmasıyla hayatını kaybettiği alana çocuk parkı yapıldı.

Kastamonu Belediyesi’nin Kuzeykent Mahallesi'nde yaptırılan çocuk oyun parkının ana yola sıfır yapılması, mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu. Mahalleye 3 ay önce yapılan oyun parkının etrafında hiçbir koruma önlemi olmaması ailelerde endişe yaratırken, vatandaşlar çocuklarını parka götürmeye korktuklarını söyledi. Çocuklarının yola çıkmaması için yol kenarında nöbet tuttuklarını belirten vatandaşlar, parkın çevresindeki koruma bloklarının dahi yaşanabilecek olan bir kazaya engel olmayacağını söyledi. Mahalle sakinleri, belediyenin oyun parkını bu alana yakın başka bir yere taşımasını istedi.



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