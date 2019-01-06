Kastamonu'da okullara kar tatili (2)

TOSYA'DA EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde gün boyu süren kar yağışı sonrası yarın eğitim öğretime bir gün ara verildi. Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, "Olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için Pazartesi günü ilçemiz merkez ve köylerindeki tüm okullarda eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca engelli veya hamile kamu personeli de aynı gün idari izinli sayılacaktır" dedi.