Kastamonu'da, 8'inci Ahşap Fuarı kapılarını açtı

ULUSLARARASI Türk Kültürü Teşkilatı tarafından '2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti' seçilen ve Türkiye'nin ahşap işçiliği ve oymacılık eserleriyle ünlü kenti Kastamonu'da, 3-7 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan '8'inci Ahşap Fuarı' düzenlenen törenle açıldı.Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı tarafından '2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti' seçilen ve Türkiye'nin ahşap işçiliği ve oymacılık eserleriyle ünlü kenti Kastamonu, 3-7 Ekim tarihleri arasında '8'inci Kastamonu Ahşap Fuarı'na ev sahipliği yapıyor. 'Ahşaba hayat verenler burada' sloganıyla organize edilen fuar için Kuzeykent Fuar alanındaki açılışa Vali Yaşar Karadeniz, Ak Parti Milletvekili Hakkı Köylü, Belediye Başkanı Tahsin Babaş ve sektör temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı.'BEŞİĞİMİZ AHŞAP, TABUTUMUZ AHŞAP'Açılış öncesi konuşan Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, “Kastamonu deyince akla orman, ahşap geliyor. Kastamonu’nun yüzde 67’si ormanlarla kaplı. Beşikten mezara kadar ahşap. Bizim özümüz bu. Beşiğimiz ahşap, öldüğümüz zaman tabutumuz ahşap. O nedenle ahşaba karşı Kastamonu’nun ciddi bir ruh beslediğine inanıyorum. Ahşabın yanında yan sektörler de piyasada bulunmaktadır. Ama gün geçtikçe insanlarımızın doğaya karşı ilgisinin arttığını da görmekteyim. Ahşap ürün ve mamullerin gittikçe daha da değer kazanacağına inanıyorum. Biz ahşabı tanıttıkça ve sevdirdikçe bu sektörün daha da hızlanacağına inanıyorum” dedi.Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz ise şöyle konuştu:“Ahşap Kastamonu’ya can veren, hayat veren en önemli sektördür. Kastamonu’nun sahip olduğunu orman varlığın sonucu ahşaptır. Kastamonu’daki ahşabı öne çıkaran ve bu sektörü geliştirmek üzere düzenlenen fuarların 8’incisini birlikte yapıyoruz. Fuarımız bizim için farklı bir anlam ifade ediyor. Türk Dünyası Kültür Başkenti olan Kastamonu’da fikir birlikteliği var. Bu birliktelik ile farklı konsept uyguladık. Her yıl tema belirlenecek ve bu tema öne çıkarılacak. Bu yılın teması 'Ahşaba hayat verenler burada'. Turizmde de son birkaç yıldır gelişmeler yaşanıyor. Fuarın gelişmesi Kastamonu’daki turizmin gelişmesi açısından da önemlidir. Konserlerin olduğu, her gün dolu bir etkinlik olduğu fuar olması için birliktelik sağlandı. Kastamonu kendi sınırlarını aşma sınırlarına geldi. Sektör temsilcileri Kastamonu’ya davet edildi, birçok alanda tanıtım yaptık. Fuarın kurumsallaşması açısından da tarihin önceden belirlenmesi önemlidir. İlk defa ahşap fuarı TOBB’un takviminde yer aldı. Tanıtma Fonu’yla desteğiyle tanıtım faaliyetleri organize edildi."Kentin önemli etkinlikleri arasında yer alan ve Tanıtma Fonu tarafından da desteklenen fuarda, protokol üyeleri ve katılımcılar açılış sonrası; ahşap işleri, ahşap el sanatları, ahşap oymacılık, ahşap oyuncak, ahşap masa-sandalye-sehpa, ev mobilyaları, banyo ve mutfak mobilyaları, bahçe mobilyaları, kapı, masif ve endüstriyel kapı, ahşap kaplama paneli gibi birçok ürün bir arada sergilendiği stantları da gezerek, incelemelerde bulundu.ODUN YIĞMA YARIŞMASI NEFES KESTİTürkiye'nin birçok bölgesinden sektör temsilcileri ile firmaların katıldığı fuarda, ahşap temalı yarışmalarda dereceye girenler ödüllendirildi. Fuarda gerçekleştirilen birbirinden ilginç etkinliklerle de ziyaretçilere heyecanlı ve eğlenceli anlar yaşatıldı. Fuar kapsamında düzenlenen, Ekstrem sporlar arasında yer alan 'Stihl Timbersports-Kütük Kesme' gösterilerinin yanı sıra 'maket ev yapma' ve 'ster odun yığma' yarışmaları da izleyicilerden tam not aldı.AHŞAP MOTOSİKLET İLGİ ODAĞIFuarda bu sezon da, el oymacılığıyla tamamı ahşaptan üretilen motosiklet de sergilendi. Kentte, makine mühendisi Celal Özcan'ın (45) yaklaşık 3 yıllık uğraşları sonucu orijinal boyutlarda yaptığı ahşap motosikletin, fuarın en çok ilgi gören ürünü oldu. 2 binden fazla ahşap parça bulunan ve yapımında da yapıştırıcı, boya gibi kimyasal hiçbir madde kullanılmayan ahşap motosikleti görenler bol bol fotoğraf çektirdi.Öte yandan fuarın hafta sonu programında, ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın sahne alacağı konser ve 7 Ekim'de de 'oto drift' gösterilerinin yapılacağı da duyuruldu.

