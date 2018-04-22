SURİYE’nin Şam yakınlarındaki Doğu Guta’daki saldırılarda annesini kaybeden ve yüzünden ağır yara alan saldırıların simge ismi Kasım bebeğin tedavisine başlandı.

Suriye’nin Doğu Guta bölgesinde saldırıların hedefi olan on binlerce sivilden biri olan 2 yaşındaki Kasım bebek, geçtiğimiz günlerde Türk Kızılayı tarafından Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’ndeki Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan Türkiye’ye getirilerek, ailesiyle birlikte koruma altında alındı. Halen Ankara’da Türk Kızılayı gözetiminde olan Kasım bebek, saldırının yüzünde bıraktığı izlerin tedavisine başlandı. Türk Kızılayı Genel Müdür Yardımcısı Alper Küçük, aileyi ziyaret ederek saldırıda annesini kaybeden, şu an babası, dedesi ve büyükannesi ile Ankara’da yaşamına devam eden Kasım bebeğin tedavisine ilişkin bilgi aldı.

KASIM BEBEK VE AİLESİ İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ

Ankara’da Kasım bebek ve ailesi ile bir araya gelen Küçük, aile ile sohbet etti, ailenin karşılaştığı zorlukları dinledi. Kasım bebek ile vakit geçiren Küçük, Toplum Merkezi çalışanları ile birlikte ona hediyeler verdi. Kasım bebek ve ailesi için Kızılay’ın elinden geleni yapacağını belirten Küçük, tedavinin en iyi şekilde sonuçlanması dileğinde bulundu. Kasım bebek, Türk Kızılayı tarafından 4 Nisan günü Hatay’ın Reyhanlı İlçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan Türkiye’ye getirilmiş ve daha sonra ambulansla Hatay Devlet Hastanesi’ne götürülmüştü.



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