Kaşıkçı soruşturması: Başsavcı vekili ve Cumhuriyet savcısı görevlendirildi

Özden ATİK/ İSTANBUL, () İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı, kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturmasında Suudi Arabistan Başkonsolosluğundaki adli işlemleri yürütmek üzere bir başsavcı vekili ve bir cumhuriyet savcısı görevlendirdi.