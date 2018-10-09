Kaşıkçı soruşturması: Başsavcı vekili ve Cumhuriyet savcısı görevlendirildi

 Özden ATİK/ İSTANBUL, () İSTANBUL  Cumhuriyet Başsavcılığı, kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturmasında Suudi Arabistan Başkonsolosluğundaki adli işlemleri yürütmek üzere bir başsavcı vekili ve bir cumhuriyet savcısı görevlendirdi.  

Kaşıkçı soruşturması: Başsavcı vekili ve Cumhuriyet savcısı görevlendirildi

 Özden ATİK/ İSTANBUL, () İSTANBUL  Cumhuriyet Başsavcılığı, kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturmasında Suudi Arabistan Başkonsolosluğundaki adli işlemleri yürütmek üzere bir başsavcı vekili ve bir cumhuriyet savcısı görevlendirdi.


 

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