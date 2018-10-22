Kaşıkçı'nın öldürülmesi:  Konsolosluk çalışanı 5 kişi ifade veriyor (1)

Özden ATİK - İstanbul () - GAZETECİ Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturması kapsamında Suudi Arabistan Başkonsolosluğu çalışanı 5 kişi ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu çalışanı toplam 45 kişinin ifadesine başvuracak. Soruşturma kapsamında cuma günü de başkonsolosun makam şoförünün de aralarında bulunduğu 20 çalışanın ifadesi alındı.