Kartalkaya, yarıyıl tatilinde doldu

BOLU'nun kayak merkezi Kartalkaya'da sömestr tatilinde otellerin doluluk oranı yüzde 100'e yaklaştı.

Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya'da bulunan 5 otel sömestir tatili nedeniyle tatilcilere 3, 4, 5 günlük paketler sundu. Toplam 2 bin yatak kapasiteli oteller tatil boyunca yüzde yüze yakın şekilde dolu kaldı. Yarıyıl tatinde Kartalkaya'ya gelen binlerce tatilci, Türkiye'nin en uzun pistlerine sahip olan kayak merkezinde kaymanın keyfini çıkardı. Telesiyejler ile Köroğlu Dağları zirvelerine çıkan tatilcilerin kimi karla kaplı dev çam ağaçlarının oluşturduğu etkileyici manzara eşliğinde kayak yaptı kimi de snowboard heyecanı yaşadı. Özellikle Bolu dışından gelen tatilciler, yarı yıl tatilinin son gününde de Kartalkaya'daki pistleri doldurdu.

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