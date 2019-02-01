Kartalkaya'da canlar, JAK ve JÖAK'a emanet

Murat KÜÇÜK/BOLU, () - BOLU'da, Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki 2 bin 200 rakımlı kayak merkezi Kartalkaya'da, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ile Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) timinin kar yağışı ve tipi altındaki tatbikatı nefes kesti. Kar kalınlığının yaklaşık 2 metreye ulaştığı bölgede tatbikat gereği kayak yaparken, yaralanan tatilciyi kurtaran ekipler, ormanlıkta kaybolan tatilciyi de kısa sürede buldu.

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde konuşlu, İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli, özel eğitimli JAK timi ve Bolu'ya görevlendirilen JÖAK timi, hava sıcaklığının eksi 15 dereceye kadar düştüğü bölgede, arama- kurtarma tatbikatı düzenledi. Ekipler, tatbikat gereği ilk olarak kayak pistinin en dik bölgesi olan Kara Pist'te kayıp, düşmesi sonucu yaralanan tatilciyi kurtarmak için seferber oldu. İhbarın alınmasının ardından harekete geçen ekipler, kar motorları ve kurtarma için gerekli özel donanımlarıyla bölgeye hareket etti. İhbarın geldiği bölgenin yakınına kadar kar motoruyla giden ekipler, kar kramponlarını giydikten sonra yürüyerek, yaralının olduğu bölgeye ulaştı. Kar yağışı ve tipi altında gerçekleştirilen tatbikatta, sedyeye konulan yaralı, halatlarla dik olan pistten indirilerek, arazi aracına konuldu.

Tatbikatın ikinci bölümünde ise JAK ve JÖAK timleri, senaryo gereği ormanlıkta kayarken düşüp, mahsur kalan tatilciyi kurtardı. Tatilcinin ormanlıktaki 'acil durum' butonuna basmasının ardından ekipler, koordinatları belli bölgeye doğru yola çıktı. İhbarın kar motorlarıyla gidilemeyen bölgeden gelmesi üzerine JAK ve JÖAK timleri, özel eğitimli köpekle yola çıktı. Kar kalınlığının yaklaşık 2 metreye ulaştığı ormanlıkta ekipler yaralıyı aradı. Arama- kurtarma köpeğiyle bulunan tatilcinin yanına giden ekipler, soğuktan üşüyen kadına ısınması için çay ikram etti. Yaralı kadının kar motorlarının bulunduğu bölgeye ulaştırılması için seferber olan ekipler, yaklaşık 100 metrelik halat düzeneği kurdu. Ayağından yaralanan kadın, halatın ucuna bağlanan sedye ile tepeden indirildi. Jandarma ekiplerinin başarıyla sonuçlanan tatbikatı nefes kesti.

Kayak merkezindeki yaralanma ve kaybolma olaylarına müdahale ettiklerini belirten Kartalkaya Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Başçavuş Muammer Yardımcı, "Bölgemizde 60 adet 'acil çağrı' butonu ve 330 bilgilendirme levhası var. Bu butonlar ve bilgilendirme levhaları sayesinde kaybolan tatilcileri 15 ile 30 dakika arasında buluyoruz. Karakolumuz bünyesinde her türlü arazi şartlarına uygun araç, ekipman ve personel bulunmaktadır" dedi.



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