Kartal'daki Yunus Apartmanının büyük bölümü yıkıldı

Gülseli KENARLI - Güven USTA / İSTANBUL, ()  KARTAL'da çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın bitişiğindeki 10 katlı Yunus Apartmanı yıkımı büyük ölçüde tamamlandı. Yıkım ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.  (FOTOĞRAF)  

Kartal'daki Yunus Apartmanının büyük bölümü yıkıldı

Gülseli KENARLI - Güven USTA / İSTANBUL, ()  KARTAL'da çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın bitişiğindeki 10 katlı Yunus Apartmanı yıkımı büyük ölçüde tamamlandı. Yıkım ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. 

(FOTOĞRAF)

 

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