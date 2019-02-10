Kartal'daki Kriz Merkezi'nde kalp krizi geçiren bir kişi öldü

Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL, () KARTAL'da binanın çökmesinin ardından başlatılan çalışmalar kapsamında Çakabey İmam Hatip Ortaokulu'nda oluşturulan kriz merkezinde beklerken kalp krizi geçiren bir kişi hayatını kaybetti.

Kartal'da çöken binanın enkazından 45 saat sonra kurtarılan 16 yaşındaki Mert Aydın'ın yakını 51 yaşındaki Ertuğrul Kavak kriz merkezinde sabaha karşı fenalaştı. Kavak'a ilk müdahaleyi kriz merkezinde hazır bekletilen 112 ekipleri yaptı. Ertuğrul Kavak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kavak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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