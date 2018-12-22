Kartal'da okul yakınındaki iş yerine uyuşturucu baskını

Gamze ŞİMŞEK - İSTANBUL - KARTAL'da okul yakınındaki bir iş yerine yapılan operasyonda çikolata kutularına saklanmış uyuşturucu ele geçirildi.

Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ve Mobil Okul Timleri (MOT), Kartal Karlıktepe Mahallesi'nde bulunan bir ilköğretim okulu çevresindeki iş yerinde uyuşturucu madde satışı yapıldığı ihbarı aldı. İhbarı değerlendiren polis ekipleri, işyerinde yapmış olduğu aramada fıstık ve çikolata kutuları içerisinde 32 adet alüminyum folyoya sarılı 'Skunk' olarak tabir edilen uyuşturucu madde, uyuşturucu madde tartılmasında kullanılan hassas terazi ve uyuşturucu madde öğütülmesinde kullanılan el değirmeni ele geçirdi. Operasyonun ardından iş yeri sahibi U.D. gözaltına alındı. U.D.'nin çok sayıda suçtan kaydı olduğu tespit edildi. U.D., Kartal Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. U.D. çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine yollandı

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