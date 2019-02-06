İlkay DİKİCİ-İSTANBUL()-KARTAL'da çöken binanın enkazında arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Çalışmalara hassas burunlu arama kurtarma köpekleri de katılıyor.
(FOTOĞRAF)
Kartal'da enkazda köpekli arama
İlkay DİKİCİ-İSTANBUL()-KARTAL'da çöken binanın enkazında arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Çalışmalara hassas burunlu arama kurtarma köpekleri de katılıyor. (FOTOĞRAF)
İlkay DİKİCİ-İSTANBUL()-KARTAL'da çöken binanın enkazında arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Çalışmalara hassas burunlu arama kurtarma köpekleri de katılıyor.
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