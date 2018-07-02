Ramazan EĞRİ / İstanbul, - KARTAL açıklarında kaybolan gencin Serkan Kulaoğlu (27) 'nun cansız bedenine ulaşıldı.
Kartal açıklarında dün su alan teknesini onarmak için denize giren Serkan Kulaoğlu kayıplara karışmıştı. Yapılan çalışmalar sonucu Kulaoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı.
Kartal'da denizde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı (1)
Ramazan EĞRİ / İstanbul, - KARTAL açıklarında kaybolan gencin Serkan Kulaoğlu (27) 'nun cansız bedenine ulaşıldı. Kartal açıklarında dün su alan teknesini onarmak için denize giren Serkan Kulaoğlu kayıplara karışmıştı. Yapılan...
Ramazan EĞRİ / İstanbul, - KARTAL açıklarında kaybolan gencin Serkan Kulaoğlu (27) 'nun cansız bedenine ulaşıldı.
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