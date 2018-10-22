Kartal Belediyesi 2019 Bütçe ve Performans Raporu kabul edildi

İSTANBUL, () - KARTAL Belediyesi 2019 Bütçe ve Performans Raporu, Kartal Belediye Meclisi’nde yapılan oylama ile kabul edildi.

İki oturumda gerçekleşen 2019 Bütçe ve Performans Raporu’nun ilk oturumunda performans, ikinci oturumunda ise bütçe görüşmeleri yapıldı.

Kartal Belediyesi Meclis Başkanvekili Ali Ekber Şahin’in başkanlığında toplanan meclis, 2019 yılı performans raporunu 20 kabul, 16 ret ile oy çokluğuyla kabul etti. 2019 yılı bütçesi ise 19 kabul, 14 ret ile oy çokluğuyla kabul edildi. Mecliste 2019 yılı performans raporunu sunan Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Av. Hüsnü Yeşilyurt, 2018 yılı performans raporunun tüm Kartal halkına ve ülkeye hayırlı olmasını temenni ederek sözlerini şöyle sürdürdü; “2018 yılında büyük ölçüde istenilen hedefe ulaşılmıştır. 2019 yılı performans kitapçığında belirtilen stratejik planlara uygun olarak verilen performans hedefleri; bizlerin, meclis üyelerinin, çalışan arkadaşların, Belediye Başkanımız Op. Dr. Altınok Öz’den sabahın ilk ışıklarında kalkan ve Kartal’ın sokaklarını süpüren işçilerimize kadar Kartal Belediyesi’nin gerçekleştirdiği hedefleridir” dedi.

Çevre ve doğa hakkında konuşma yapan Başkan Yardımcısı Av. Hüsnü Yeşilyurt park, refüj, yeşil alan bakım onarımın yapılması, cadde ve sokaklarda bulunan ağaçların bakımının yapılması, parklarda kentsel donatıların artırılması, parklarda çocuk oyun alanlarının artırılması, parklarda yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaştırılması, saksı içeresinde yetişen iç ve dış mekan bitkilerinin bakımının yapılması, nakle uygun ağaç, ağaççık ve çalıların transfer işlemlerinden sonra bakımın yapılması, Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelikleri gereğince Kartal ilçesinde çevre ile ilgili konularda denetimlerin yapılması, tebligatların verilmesi ve ilgili kurumlara raporların gönderilmesi, ambalaj atıkları-atıklar, atık yağlar, ömrünü tamamlamış lastikler, atık piller, kıyı temizliği, katı yakıtlar, enerji verimliliği gibi konular ile ilgili çalışmaların yürütülmesi ve takibinin yapılması, elektronik atıkların ekonomiye kazandırılmasının teşvik edilmesi, Kartal ilçesinin cadde ve sokaklarının süpürülmesi, çöplerin toplanması, pazar yerlerinin ve konteynerlerin yıkanması gib hizmetlerin yerine getirilmesi, gerekli denetimlerinin yapılması ve katı atıkların toplanmasının iyileştirmesi için araştırma geliştirme çalışmalarının yapılması, Kartal ilçesinde bulunan molozların uygun alana taşınması, yer altı ve yer üstü çöp konteynerlerin alınması ve bakım onarımlarının yapılması, ekolojik dengenin korunması için doğal beslenme ve organik gıda üretiminin teşvik edilmesi, pazarlarda doğa dostu ürünlerin kullanımının teşvik edilmesi gibi konular hakkında bilgi verdi.

“AMACIMIZ KARTAL’I SANATIN VE KÜLTÜRÜN MERKEZİ HALİNE GETİRMEK”

Kültür ve sanat alanındaki çalışmalara da değinen Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Av. Hüsnü Yeşilyurt, “Amacımız Kartal’ı sanatın ve kültürün merkezi haline getirmek” diyerek, festival ve şenlik düzenlenmesi, okullarda bulunan amatör müzik ve tiyatro gruplarının sahne almasının sağlanması, kültür merkezlerinin ve kütüphanelerin ihtiyaçlarının karşılanması, müze kurulumuna yönelik çalışmaların yapılması hakkında bilgi verdi.

“’HİÇBİR ŞEY YAPILMADI, HİÇBİR ŞEY GÖRMEDİK’ DİYENLER…”

Meclisin ikinci oturumunda bütçe raporuyla ilgili bilgiyi Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Gökhan Yüksel verdi. Başkan Yardımcısı Gökhan Yüksel, “2019 yılı bütçesinin Kartallılara hayırlı olmasını diliyorum” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“’Hiçbir şey yapılmadı, hiçbir şey görmedik’ diyerek bu belediye binasını yoktan sayan arkadaşlar, 2009 yılından önce Ahmet Şimşek Koleji, Atalar hizmet binasında ve başka ayrı lokasyonlarda hizmet veriyordu. O binalara da kira ödeniyordu. Bizden önce; kiralarla boğuşan, kiraları ödemekten belediye binası yapamayan, kiracılık sıfatı taşıyan bir belediyecilik vardı. Biz toparladık ve şu an kullanmış olduğumuz Akıllı Bina’yı Kartallıların hizmetine sunduk. Biz geldiğimizde 1 tane belediye kreşi vardı, şu anda 14 kreşimiz var. 3 tane daha kreşimiz yapılıyor ve 2019 da kreş sayısı 17’ye çıkacak. Görmezden gelinen bir Masal Müzemiz var. Aylık 10 bin kişi Masal Müzesi’ni ziyarete geliyor. Ceviz Meydanı’nın birinci etabı bitti. İkinci ihalesini gerçekleştirdik. Ülkenin ekonomik şartlarından kaynaklı ihaleye giren olmadı. Merdivenli yol, Başkomutan Caddesi ve Pamukkale Sokak, yılların sorunu buralar. Bu sorunlar çözüldü. Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimiz var. 7-14 yaş aralığındaki çocuklara ücretsiz hizmet veriyor. Uzman diş hekimleri ve donanımlı sağlık personelimiz görev yapıyor bu merkezde. 6 tedavi üniteli merkezimizin bünyesinde; uluslararası standartlara uygun ağız, diş, çene cerrahisi ile çeşitli ameliyatların yapılabileceği ameliyathanelerimiz de bulunuyor.”