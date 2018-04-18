Kars'taki şölende Gürcistan'ın folklor ekibi coşturdu

KARS Kafkas Üniversitesi (KAÜ) ev sahipliğinde 'Kafkasya Üniversiteleri Bilim ve Kültür Şöleni' düzenlendi. Etkinlikte sahne alan Gürcistan Lomsia Folklor Ekibi, hareketli danslarıyla salondakileri coşturdu.

KAÜ'de, Kafkasya coğrafyasındaki ülkelerin sahip oldukları ortak mirastan yola çıkarak geleceğe ışık tutacak bir vizyonun belirlenmesi, dil, kültür, sanat, tarih, ekonomi, eğitim gibi alanlarda birikimlerin paylaşılması adına 9 ülkenin katılımıyla bilim ve kültür şöleni düzenlendi. KAÜ’nün 'Kafkaslara Açılan Bilim Kapısı' misyonuyla başlattığı şölene Gürcistan, Rusya, Dağistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan, Nahçivan, İran, Tebriz ve Kars Üniversiteleri katıldı. Başbakanlık TİKA ve Serhat Kalkınma Ajansı’nın (SERKA) desteklediği şölende, Gürcistan, Nahçivan, İran Tebriz ve Kars’ın dans ve müzik grupları kültürel etkinlikte bir araya gelerek, spor salonunda gösteri yaptı. Vatandaşlar ve öğrenciler, grupların kendi yörelerine ait dans ve müzik dinletisine yoğun ilgi gösterdi.

Yöresel kıyafetleri ve bölgelerine has güzellikleriyle dikkatleri üzerlerine çeken Gürcistan Lomsia Folklor Ekibi'nden Kristine Menabdişvili, üç yaşından itibaren dans ettiğini belirterek, "23 yıldır bu meslekteyim. Ailece dansçıyız. 15 yıl önce yine Kafkas Üniversitendeydik çok mutlu olmuştuk. Şimdi de mutluyuz. 15 yıl önceki üniversiteyle şimdiki üniversite çok değişmiş, şimdi çok gelişmiş. Buradaki öğrencilerle arkadaş olduk, hepsi çok misafirperver. Bizde danslar 6 yaşında başlıyor, isteğe bağlı daha küçük yaşta da başlanabilir. Çünkü bizde gürcü oyunları çok yaygın. Dünyada da çok yaygın" dedi.

Nini Gogoladze ise, “İlk defe yurt dışına çıktım ve ilk defa Türkiye’de bulunuyorum. Türkiye’de insanlar çok misafirperver ve çok sıcakkanlılar. Çok etkilendim. Bütün gün beraber oyunlarla ve şarkı söyleyerek geçiriyoruz. Ben de dansa 6 yaşında başladım şu anda da 15 yaşındayım" diye konuştu.

KAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mükremin Özkan Arslan, şölenin 3 gün devam edeceğini söyledi. Amaçlarının Kafkasya'daki üniversiteleri bir araya getirmek olduğunu dile getiren Arslan, bu üniversitelerle hem bilimsel, hem de ikili ilişkileri geliştirmek için protokoller imzalamayı arzuladıklarını ifade etti.

Azerbaycan ekibinin Sarı Gelin türküsü eşliğindeki dansının da büyük ilgi gördüğü etkinlikte Kars ekibinin “Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa türküsü eşliğindeki gösterisi ayakta alkışlandı. Gösteri sonrası Türk bayrağının açılması ve Atatürk’ün sesinin dinletilmesi ve 10'uncu Yıl Marşı’nın okunmasıyla salonda büyük bir coşku yaşandı.



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