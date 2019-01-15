Karnesiyle gelen öğrencilere İsfanbul Tema Park’ta yüzde 50 indirim fırsatı

İSTANBUL, () - Türkiye'nin en büyük eğlence merkezleri arasında yer alan İsfanbul Tema Park, sömestr tatilini değerlendirmek isteyenler için özel fırsatlar hazırladığını açıkladı.

Türkiye'nin ilk Tema Park’ı İsfanbul'dan yapılan yazılı açıklamaya göre; karnesiyle gelen tüm öğrenciler ve ebeveynlerine Tema Park ve Jungle İstanbul 3’lü macera biletinin yüzde 50 indirimli olacağı bildirildi.

Açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi:

"Kampanya ile öğrenciler İsfanbul Tema Park’ta; 3 saniyede tam 110 km hıza çıkan dünyanın en iyi 4. Roller coaster’ı seçilen ödüllü Nefeskesen’e binebilecekler. Ayrıca macera tutkunları, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethini insansı robotlarla anlatan 'Fatih'in Rüyası’nı keşfe çıkıp, dev King Kong ünitesinde de eğlenceli dakikalar yaşayacak, dünyanın bir numaralı oyun serisi AngryBirds’ün ve dünyaca ünlü Buz Devri filminin sevilen kahramanlarının 4D sinema ve simülasyon ünitelerinde macera dolu bir yolculuğa çıkacaklar."

Jungle İstanbul’da ziyaretçilerin, 100’e yakın teraryumda renkli kurbağalardan timsahlara, maymun ve birçok egzotik canlıyla tanışma fırsatı yakalayacaklarının bildirildiği açıklamada, "5 bin metrekarelik egzotik canlılarla dolu Jungle Park, lazer silahlarla kötü ruhları avlayacağınız Safari ve korku tüneli Zindan’dan oluşan büyülü bir dünya “Jungle İstanbul” İsfanbul Alışveriş Merkezi’nde ziyaretçileri bekliyor" ifadeleri kullanıldı.