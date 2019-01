Uzman Psikolog - Pedagog Reyhan Ateş Yücel, birinci yarıyıl tatilinde ebeveyn ve öğrencilere önerilerde bulundu. Yücel, "Karnedeki düşük notlar öğrenme güçlüğünün belirtisi olabilir" dedi.

Eğitim öğretim döneminin birinci yarısı yarın bitiyor. 15 gün sürecek tatilin verimli geçmesi için ebeveynlere ve öğrencilere önerilerde bulunan Medicana International İstanbul Hastanesi Uzman Psikolog - Pedagog Reyhan Ateş Yücel, ilk dönemi tamamlayan her çocuğun tebrik ve takdir edilmeyi hak ettiğini söyledi. Yücel, "Karnesi düşük olan çocuklarınızı cezalandırmayın, kıyaslamayın" uyarısında bulundu.

"ÇOCUKLARINIZI KIYASLAMAYIN"

"Hiç bir karne, not ya da sonuç çocuktan daha önemli ve değerli değildir" diyen Pedagog Yücel, "Karnesi nasıl olursa olsun, onları her şartta kabul ettiğinizi ve sevdiğinizi göstermelisiniz. Hiçbir çocuğu bir başkası ile kıyaslamamaya özen gösterin. Her çocuğun algısı, ev ve aile ortamı, öğrenme stilleri ve performans gelişimi birbirinden farklıdır. Dolayısıyla aldıkları sonuçlar da birbirinden farklı olabilir.Karnesinde düşük not olan çocuklar cezalandırılmamalı, küçük düşürülmemeli ve azarlanmamalıdır. Düşük notların nedenleri ve çözüm yolları konusunda düşünmekte fayda vardır" ifadelerini kullandı.

"DÜŞÜK NOTLAR FARK EDİLEMEYEN ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜNE İŞARET EDEBİLİR"

Karnedeki düşük notların fark edilemeyen öğrenme güçlüğüne işaret edebileceğine dikkat çeken Uzman Psikolog - Pedagog Reyhan Ateş Yücel, "Pekişmeyenler, yapılabilecekler, çalışma düzeni, verimli ders çalışma planı vb. konular ele alınabilir ve notlar tekrar yukarı çekilebilir. Hiçbir not değişmez değildir. Kimi zaman da bazı çocuklarda düşük notlar, yıl içinde bir türlü farkedilemeyen bir öğrenme güçlüğü, dikkat bozukluğu vb. bir probleme işaret edebilir. Bu durumda özel eğitim desteği almak, çocuk için en etkili yardımdır. Çocukların karnesinde düşük olan derslerin yanı sıra yüksek olan derslerine de vurgu yapılabilir. Başarabildiği duygusunu ona hissettirmek önemlidir" diye konuştu.

"CEZA VE AŞIRI ÖDÜLLENDİRME YANLIŞ"

Yücel, karne sonucuna ceza vermek kadar yüksek notlara aşırı ödüller vermenin de yanlış olduğunu vurguladı. "Başarılı ve yüksek notlarla dolu karne getiren çocuklar elbette görmezden gelinmemelidir" diyen Yücel, "Başarısının farkında olduğunuzu ve bu azminden dolayı gurur duyduğunuzu, onu sevdiğinizi çocuğunuza hissettirin. Vaat edilmiş bir ödül varsa mutlaka yerine getirilmelidir. Aksi takdirde bu güven zedeleyici olabilir. En başta, maddi ödüllerdense manevi olanlar tercih edilmelidir. Yüksek maddi ödüller, çocukları öğrenme odaklı değil ödül odaklı bir çalışmaya götürür. En güzel ödül karne sonrası birlikte baş başa güzel bir yemek ve günü onun istediği gibi geçirmesine fırsat vermektir" dedi.

YARIYIL TATİLİNDE ÖDEV Mİ? EĞLENCELİ FAALİYETLER Mİ?

Medicana International İstanbul Hastanesi Uzman Psikoloğu - Pedagog Reyhan Ateş Yücel, yarıyıl tatilinde ebeveyn ve çocukların birlikte yapabileceği faaliyetler hakkında şunlara dikkat çekti:

“Birçok okul sömestr için küçük de olsa tekrar etmeye dayalı ödevler verebilirler. Ödevleri, tatilin son gününü bırakmamak için düzenli ve rahatlatıcı bir programı birlikte hazırlayabilirsiniz. Son günlere bırakılmış bir ödev hiçbir verim sunmaz, tam tersine büyük bir gerginlik kaynağı olabilir. 2 haftalık süre için hangi günler çalışmak istediğini mutlaka çocuğunuza sorarak onunla birlikte bir plan hazırlayabilirsiniz. Genellikle gün aşırı olacak şekilde bölünmüş ödev yapmak çocukları hem çok yormaz hem de ödevi külfet olmaktan çıkarabilir. Gençler kendileri bu işi halledebilirken daha küçük çocuklarda birlikte bir faaliyet olarak yanında kitap okuyarak ona destek olabilirsiniz.”

DOĞRU PLANLAMA İLE 2. DÖNEME DAHA MOTİVE BAŞLANABİLİR

Pedagog Reyhan Ateş Yücel, öğrencilerin yarı yıl tatilini verimli geçirdikleri taktirde 2. döneme daha motive başlayacaklarını vurguladı. “Yarı yıl tatili her çocuğun hak ettiği bir mola dönemidir" diyen Yücel, "Öncelikle çocuklara tatilde ne yapmak istedikleri mutlaka sorulmalıdır. Onlar istek ve fikirlerini ciddiye alın. Kimi zaman düşündüğümüz, etkinliklerle dolu planladığımız programlar onların tatil anlayışına uymayabilir" dedi.

Ebeveynlere ortak bir yol bulurken çocukların fikirleri eşliğinde ilerlenmesi gerektiği tavsiyesinde bulunan Yücel, "2 hafta için gitmek, görmek istediği faaliyetlerin listelerini hazırlayabilir, uygun günleri belirleyebilirsiniz. Tatil sadece televizyon karşısında ya da cep telefonu, tablet, bilgisayar zamanı demek de değildir, bu konuda hassas davranmalı, bağımlılığı destekleyici bir süreç başlatmamaya özen gösterilmelidir. Spor seven çocuğa spor imkanları, sanat sever çocuklara müze, galeri, sergi ziyaretleri önerebilirim. İyice dinlensinler ve zamanlarını verimli kullansınlar, arkadaşlarıyla ve aileleri ile birlikte doyasıya vakit geçirebilsinler” diye konuştu.